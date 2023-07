3 emuladores de Nintendo gratis que debes probar en tu PC Windows o Mac

¿Eres un amante de los videojuegos de Nintendo y quieres revivir la nostalgia de tus títulos favoritos en tu PC o Mac? Afortunadamente, existen emuladores gratuitos que te permiten jugar a juegos clásicos de Nintendo sin necesidad de una consola física.

Básicamente, estos emuladores son programas que simulan el hardware de las consolas Nintendo, lo que te brinda la oportunidad de disfrutar de juegos legendarios como Super Mario Bros, The Legend of Zelda y Pokémon en tu computadora o hasta en el móvil.

Dicho todo esto, en el presente artículo exploraremos tres de los mejores emuladores de Nintendo que puedes probar en tu PC con Windows o Mac, así que no se diga más y vamos directamente a por ello.

Comenzamos este top 3 con el que es el emulador de Nintendo 3DS con mejor reputación y desempeño que hay, y este no puede ser otro más que Citra Emulator. Precisamente tiene esta fama en todas las plataformas como PC, Mac, Linux y hasta en móviles Android, así que sin duda se trata de una opción popular y bastante notable.

Citra Emulator ha ganado reconocimiento por su compatibilidad y rendimiento sobresalientes, brindando una experiencia de juego 3D fluida y precisa. En cuanto a su catálogo de juegos, te permite jugar a títulos populares de Nintendo 3DS como Animal Crossing: New Leaf, Pokémon Sun and Moon y The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D.

Además, cuenta con funciones adicionales, como la posibilidad de aplicar filtros gráficos y ajustar la velocidad del juego según tus preferencias. Fácil de jugar y configurar, un amplio catálogo de juegos, bien desarrollado y de descarga gratuita, es genial.

Continuamos con RetroArch, un emulador de juegos de Nintendo ciertamente renombrado que se destaca por su capacidad para ejecutar juegos de múltiples consolas, incluyendo NES, SNES, Game Boy, Game Boy Advance, Dreamcast y muchas otras.

RetroArch es un programa de emulación todo en uno que combina varios emuladores bajo una misma interfaz. Esto significa que puedes acceder y jugar a todos tus juegos favoritos de Nintendo desde una sola plataforma.

Aparte de esto, también ofrece características adicionales, como filtrado de shaders, opciones de personalización y soporte para controladores externos. Si eres un entusiasta de los juegos retro y deseas jugar a una amplia variedad de juegos de Nintendo, RetroArch es sin duda una gran opción para ti.

Finalmente, tenemos OpenEmu, un emulador de Nintendo exclusivo para Mac que ha ganado reconocimiento por su simplicidad y facilidad de uso. OpenEmu te permite disfrutar de juegos de diferentes consolas de Nintendo, como NeoGeo Pocket, Sega Master System, Nintendo 64, Nintendo DS, Game Boy y más, todo en una interfaz intuitiva.

La principal ventaja de OpenEmu es su enfoque en la usabilidad, ya que ofrece una experiencia de usuario fluida y fácil de entender para con los usuarios. Asimismo, el emulador cuenta con funciones como una biblioteca de juegos organizada, opciones de personalización y también soporte para controladores externos, así que también es una gran alternativa a escoger.