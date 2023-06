YouTube ahora tiene un sistema de insignias para sus suscriptores

YouTube quiere recompensar a sus suscriptores con un sistema de insignias. Así que, si estás suscripto a YouTube Premium te encontrarás con algunas de las nuevas insignias que está probando la app en el perfil de los usuarios.

La mala noticia es que esta iniciativa de YouTube no contempla ningún beneficio real para los usuarios, más allá del reconocimiento por usar su servicio. Te contamos los detalles.

Beneficios extras para los suscriptores de YouTube Premium

YouTube Premium ofrece algunos beneficios extra a sus suscriptores, más allá de sus características exclusivas como ver vídeos sin conexión, contenido sin anuncios, reproducción en segundo plano, entre otras opciones.

Por ejemplo, la posibilidad de probar antes que nadie algunas funciones experimentales de la app. Y en algunos casos, algunas promociones para beneficiarse de servicios de terceros.

Y ahora quiere homenajear a sus suscriptores con un sistema de insignias. Pero no te emociones demasiado, ya que estas insignias no te darán un beneficio real, sino que se trata de un reconocimiento a tu uso en la plataforma.

Nuevo sistema de insignias de YouTube

Es decir, cada insignia va marcando tu progreso en YouTube Premium, o cuánto usas el servicio. Por ejemplo, si eres un usuario nuevo, automáticamente tendrás la insignia » Team Premium», o si has pasado más de un año, YouTube te dará la insignia «“Enthusiast”.

Hay unas 19 insignias diferentes que podrás ir desbloqueando a medida que pasas tiempo en YouTube o YouTube Music, ya sea reproduciendo simplemente los vídeos o usando algunas de sus funciones.

Así que si bien no podrás canjear estas insignias por ningún beneficio extra, será como subir de nivel en YouTube Premium. Si aún no ves ninguna insignia en tu cuenta, no te preocupes, ya que se irán desplegando para todos los usuarios durante los próximos días.

Una vez que se implementen, podrás ver todas las insignias que vas adquiriendo en la sección «Tus beneficios premium», que encuentras en la configuración de tu perfil.