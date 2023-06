Nuevas funciones de Google Meet para mejorar el aprendizaje en las transmisiones en vivo

Google está sumando una nueva función a Google Meet que mejorará la interacción en las transmisiones en vivo entre docentes y estudiantes.

Más allá de las funciones que ofrece Meet, esta nueva dinámica permitirá que los estudiantes puedan plantear sus dudas para que los maestros las resuelvan durante la clase.

Funciones de Google Meet para el aprendizaje

La mayoría de las herramientas y funciones educativas de Google las encontramos en Classroom. Sin embargo, también agrega funciones pensadas en el aprendizaje en otros de sus servicios, por ejemplo, Google Meet.

Google Meet no solo se ha convertido en una de las opciones populares para realizar videollamadas con la familia, amigos o programar una reunión de trabajo, sino que también es una herramienta para las clases online.

Y una de las funciones de Meet que facilitan la interacción entre los estudiantes y los educadores son las transmisiones en vivo. Si las usas para tus clases, o eventos especiales con tus estudiantes, podrás valerte de la novedad que trae la última actualización.

Opciones para incentivar la participación de los estudiantes en las transmisiones en vivo

Tal como sucede con las reuniones tradicionales de Meet, las transmisiones en vivo también contarán con la posibilidad de integrar encuestas o preguntas y respuestas. Esto permitirá que mientras se está impartiendo la clase, los estudiantes planteen sus dudas.

A medida que los estudiantes publican sus preguntas, el resto pueden votarlas para mostrar su apoyo en que se trate determinado tema. Por otra parte, los moderadores pueden elegir las preguntas de los estudiantes para que los maestros las respondan durante la clase en vivo.

O se pueden usar las encuestas para que los estudiantes den su opinión sobre determinados temas, voten por temáticas de interés, demuestren su comprensión de la clase, etc. Una dinámica que se puede efectuar mientras se va desarrollando la clase, sin necesidad de interrumpirla.

Esto permite que las transmisiones en vivo sean más amena, se fomente la interacción y los estudiantes puedan participar de las clases. Por supuesto, esta dinámica no solo está disponible como herramienta educativa, sino que también puede usarse en un contexto laboral.

Tal como menciona el equipo de Google, esta actualización está disponible para Google Workspace Enterprise Essentials Plus, Starter, Plus, Standard, Education Plus y Teaching and Learning.