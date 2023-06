TikTok discontinúa su clon de BeReal: TikTok Now

La popular plataforma de videos TikTok ha anunciado la discontinuación de su clon BeReal, conocido como TikTok Now. La noticia ha llegado a los usuarios a través de notificaciones enviadas por la compañía ByteDance, propietaria de TikTok. Aunque no se ha especificado una fecha exacta para el cese de la función, varios usuarios han compartido capturas de pantalla del mensaje en diferentes idiomas.

Una respuesta a la pérdida de popularidad de BeReal

TikTok Now fue lanzado en septiembre con el objetivo de fomentar «conexiones auténticas y espontáneas en TikTok». Sin embargo, su formato, que pedía a los usuarios capturar un momento al día utilizando las cámaras delanteras y traseras de sus teléfonos, era prácticamente idéntico al de BeReal, una aplicación que se popularizó el año pasado. A diferencia de BeReal, TikTok Now permitía subir videos de hasta 10 segundos además de fotos estáticas. En Estados Unidos, TikTok Now estaba disponible dentro de la aplicación principal de TikTok, mientras que ByteDance también lanzó una aplicación dedicada de TikTok Now en otras regiones del mundo.

El declive de BeReal

La decisión de discontinuar TikTok Now posiblemente esté relacionada con el declive en la popularidad de BeReal. Según datos de terceros citados por The New York Times, BeReal experimentó una disminución del 61% en usuarios activos diarios entre octubre de 2022 y marzo de 2023. De acuerdo con Apptopia, el número de usuarios disminuyó de aproximadamente 15 millones a menos de seis millones en marzo. Aunque BeReal ha disputado estas cifras y afirma tener más de 20 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo, se ha observado una disminución significativa de menciones de la aplicación en las redes sociales.

La estrategia de los «clones asesinos»

TikTok no es la única plataforma que ha intentado incorporar características similares a las de BeReal en su aplicación. Snapchat lanzó una función de doble cámara en agosto, ofreciendo más opciones de edición y diseño. Instagram también ha estado probando su propia versión llamada «Candid Stories». Estas características, comúnmente conocidas como «clones asesinas», representan un intento de las aplicaciones de redes sociales dominantes de imitar las características únicas de sus competidores para mantener a sus usuarios y frenar posibles competidores.

Comunicación limitada y falta de respuesta

Hasta el momento, TikTok no ha dado una razón específica para la discontinuación de TikTok Now y su página de soporte no ha sido actualizada para mencionar el cierre.

El cese de TikTok Now marca el fin de un intento por parte de TikTok de capitalizar el éxito de BeReal y ofrecer a los usuarios una experiencia similar. Sin embargo, con la disminución de la popularidad de BeReal y el surgimiento de otras plataformas con características similares, TikTok ha decidido abandonar esta función.