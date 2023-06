Evita que tu móvil se recaliente este verano con los siguientes trucos

No hay nada peor que disfrutar de un hermoso día de playa o explorar una nueva ciudad, solo para darse cuenta de que nuestro querido teléfono inteligente está ardiendo como una brasa.

Y es que con la llegada de los días soleados y las altas temperaturas, es importante tomar medidas y precauciones para mantener nuestros dispositivos móviles a salvo del temido sobrecalentamiento.

Los teléfonos inteligentes modernos son verdaderas maravillas de la tecnología, pero también son pequeñas máquinas llenas de componentes electrónicos sensibles al calor. Cuando se exponen a altas temperaturas, estos componentes pueden generar un calor excesivo y hacer que nuestro dispositivo se ralentice o, en el peor de los casos, se apague por completo.

Sabiendo esto, el día de hoy hemos traído un interesante artículo donde te presentaremos una serie de trucos para mantener tu teléfono fresco y funcionando sin problemas en los días calurosos.

Mantenlo alejado de la luz del sol

El primer truco y el más simple de todos es mantenerlo alejado de la luz directa del sol. Esto puede parecer obvio, pero muchas veces no nos damos cuenta de que hemos dejado nuestro teléfono en la mesa de la piscina o en el salpicadero del coche. Así que siempre que sea posible, busca sombra o guarda tu teléfono en un lugar fresco y protegido.

Desactiva funciones innecesarias

Otro truco útil es desactivar funciones innecesarias que generen calor adicional. Apagar las actualizaciones automáticas, el Bluetooth y el Wi-Fi cuando no los estés utilizando no solo te ayudará a ahorrar batería, sino también a reducir la temperatura interna de tu dispositivo. Además, cerrar aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y eliminar archivos y aplicaciones no deseadas liberará espacio y aliviará la carga sobre el procesador de tu teléfono.

Escoge una funda apropiada para la ocasión

Un aspecto a menudo pasado por alto es la elección de la funda del teléfono. Durante el verano, es recomendable optar por fundas ligeras y transpirables que permitan la circulación de aire alrededor del dispositivo. Las fundas de silicona o gel son una excelente opción, ya que proporcionan protección sin retener el calor, así que escoge uno de estos materiales antes que cualquier otra.

Evita cargar el móvil mientras lo utilices

Sobre todo si vives en un sitio donde el calor predomina durante el día, lo ideal sería utilizar tu móvil luego de cargarlo, no mientras que este se encuentre conectado. Esto hará que el smartphone no se caliente tanto y pueda mantener la temperatura más baja posible, ya que no estarás haciendo uso de ninguna app o programa o función que requiera esfuerzo alguno del dispositivo.

Alejado siempre del agua y la arena

Otra de las cosas principales de las cuales hay que tener mucho cuidado en el verano es agua, y sobre todo del agua salada. Esto en caso de que visites la playa, el agua y la arena serán los peores enemigos para tu preciado smartphone, así que evita a toda costa que tenga contacto alguno con dichos elementos, ya que pueden dañar sus componentes internos.