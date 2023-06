YouTube te pedirá que identifiques claramente si tienes un canal de fans

Si has creado un canal en YouTube como apoyo a tu artista favorito, o para compartir contenido sobre los cantantes que te gustan, tendrás que darle un vistazo a las nuevas políticas de la plataforma.

Para evitar la suplantación de identidad y que los usuarios sean engañados con canales falsos, YouTube actualizará las políticas con relación a las cuentas de fans.

Si bien estas cuentas estarán permitidas en la plataforma, YouTube pedirá que se identifiquen claramente siguiendo sus pautas. Te contamos los detalles.

Los canales de fans y las políticas de YouTube

Si has dado un vistazo a las políticas de YouTube, sabrás que no están permitidos en la plataforma ningún tipo de contenido que tenga como objetivo engañar a los usuarios, haciéndoles creer que pertenece a cierta persona o canal.

Ya sea de forma explicita con el mismo nombre o imagen de otro canal, o con algunos detalles engañosos, como usar la misma descripción del canal, el logo, etc. Sin embargo, esas políticas dejaban un vacío sobre las cuentas de fans.

En ese caso, los usuarios no buscan suplantar la cuenta original ni hacerse pasar por otro persona, sino que desean compartir contenido, por ejemplo, sobre su artista favorito.

Un detalle que YouTube comienza a tener en cuenta con su nueva actualización:

Si opera un canal de fanáticos, debe dejar en claro en el nombre de su canal o en el identificador que su canal no representa al creador, artista o entidad original

Sanciones para los canales que no cumplan las nuevas políticas de YouTube

Así que estos canales no tendrán problema, siempre y cuando, dejen claro que se trata de un canal de fans, y no pertenece a la cuenta oficial de determinado artista, serie, etc. Esta actualización aún no está vigente sino que comenzará a aplicarse a partir del 21 de agosto.

Aquellos que no cumplan con esta nueva política podrían recibir una advertencia, y si el contenido sigue infringiendo las reglas, YouTube podría cancelar la cuenta o canal.