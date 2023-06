Windows 11 tiene una nueva forma de lidiar con las notificaciones de las aplicaciones

El equipo de Microsoft sigue probando nuevos cambios en Windows 11 para mejorar diferentes aspectos del sistema operativo.

En la última versión lanzada para los usuarios que forman parte del programa Insiders, se puede ver un cambio interesante que nos ayudará a lidiar con las constantes notificaciones de las aplicaciones instaladas en el equipo.

Cómo controlar las notificaciones en Windows 11

Windows 11 ya cuenta con un sistema para mostrarnos tanto las notificaciones del sistema como aquellas que envían las aplicaciones. Por ejemplo, podemos establecer qué notificaciones tienen prioridad para que se muestren aún cuando hayamos configurado que estamos ocupados.

Y si no queremos que nos molesten las notificaciones flotantes en la barra de tareas, podemos establecer que se muestren directamente en el centro de notificaciones. Y por supuesto, tenemos opciones para activar si deseamos que las notificaciones produzcan sonido, se muestren en la pantalla de bloqueo, entre otras posibilidades.

Pero aún con todo este sistema, las notificaciones de algunas aplicaciones son agobiantes, ya que notifican cada cambio.

Nueva forma de gestionar las notificaciones en Windows 11

Para solucionar este problema, Windows tendrá un sistema de sugerencias para que desactives aquellas notificaciones de aplicaciones que no te interesan.

Por ejemplo, si has ignorado las notificaciones de una aplicación durante un período de tiempo, ya que no has realizado ninguna acción sobre el mensaje flotante, Windows te podría preguntar si deseas desactivarlas.

Esto no significa que la aplicación no mostrará más notificaciones, ya que ese cambio tendrás que configurarlo dentro de su propia configuración. En este caso, si decides «desactivar» las notificaciones de determinada aplicación, notarás que ya no te llegarán los mensajes emergentes sobre la barra de tareas, sino que pasarán directamente al Centro de Notificaciones.

De esa forma, al final del día podrás darle un vistazo a las notificaciones y ver si hay algo importante que rescatar. Es una dinámica práctica para mantener controlada las notificaciones de una aplicación sin afectar al resto.