Microsoft Teams agrega las notas colaborativas a las reuniones

Microsoft está sumando una nueva función para mejorar las reuniones con Teams y la productividad del equipo de trabajo.

Una función que te permitirá crear notas colaborativas de las reuniones, más allá de las notas personales que pueda apuntar cada miembro del equipo.

Notas colaborativas para las reuniones de Microsoft Teams

Cuando hay una reunión de equipo o una presentación de trabajo, solemos tomar algunos apuntes para recordar los puntos principales o las asignaciones.

Hace tiempo que Microsoft Teams nos facilita realizar esta tarea en las reuniones online con un espacio dedicado para las notas, pero ahora quiere mejorar esta dinámica con una nueva función.

Tal como menciona el equipo de Microsoft, los usuarios que estén en Teams Public Preview ya pueden probar las notas colaborativas en las reuniones.

Cómo funcionan las notas colaborativas

Así que cada uno de los miembros de un equipo pueden trabajar juntos creando notas durante una reunión. Es similar a trabajar en un documento de forma colaborativa, solo que se simplifica la interfaz para contar con las opciones más populares al momento de tomar apuntes, como casillas de verificación, resaltadores, listas, etc.

Al parecer se crea en la misma interfaz del evento creado para la reunión, así que ya tiene todos los datos cargados que necesitas, así como todos los miembros del equipo. Una vez habilitada esta función en la reunión, cada uno de ellos puede colaborar en las notas agregando sus propios apuntes o complementando lo escrito por otro usuario.

Si bien las notas se sincronizarán automáticamente con Tareas en Teams, To Do y Planner, cada uno de los miembros del equipo puede compartirlas cuando se termine la reunión. O se pueden seguir editando desde OneNote. Además,

Un detalle interesante es que los invitados a la reunión, o los participantes externos, no tendrán acceso a esta función, así que no interrumpirán la dinámica que realiza el equipo, ni verán estas notas internas. Por el momento, se trata de una función en prueba, y aún no sabemos cuándo se implementará en la versión estable de Teams.