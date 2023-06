Microsoft cierra el capítulo de Xbox One

Microsoft da un paso decisivo en su estrategia de juegos al poner fin a la producción de títulos de primera parte para Xbox One, y se centra por completo en su nueva generación de consolas, las Xbox Series S / X.

Según una reciente publicación de Axios, Microsoft ha dejado de lado la generación de Xbox One y no está creando más juegos de primera parte para estas consolas. «Hemos avanzado a la Gen 9», comentó Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, haciendo referencia a la generación Xbox Series S / X.

Si bien Microsoft seguirá dando soporte al hardware y a juegos como Minecraft en la generación anterior, ningún estudio interno está trabajando en nuevos títulos para Xbox One.

La nube como solución de continuidad

Microsoft ha estado impulsando el uso de Xbox Cloud Gaming para permitir a los usuarios de Xbox One disfrutar de títulos como Microsoft Flight Simulator. Aunque no habrá nuevos lanzamientos para Xbox One, la empresa continuará apoyándola a través de su infraestructura de juegos en la nube. De esta forma, los usuarios de Xbox One podrán seguir disfrutando de los últimos juegos.

El enfoque está en Xbox Series S / X

Los propios desarrolladores de juegos de Microsoft ahora están enfocados en las consolas Xbox Series S / X. La Xbox Series S, lanzada como una consola capaz de soportar juegos a 1440p y hasta 120fps, ha tenido algunas limitaciones en términos de rendimiento comparada con la más potente Xbox Series X.

La Xbox Series X, más grande y potente, tiene una mayor capacidad de GPU y 16GB de RAM, mientras que la Xbox Series S tiene 10GB. A pesar de las dificultades por estas restricciones de memoria para algunos desarrolladores, Microsoft ha trabajado para mejorar el rendimiento gráfico de su Xbox más pequeña y liberar más memoria para que los desarrolladores accedan en la Xbox Series S.

Buscando el equilibrio entre rendimiento y compatibilidad

Según Booty, desarrollar para Xbox Series S puede suponer más trabajo. Sin embargo, asegura que los estudios de juegos de Microsoft han sido capaces de obtener más rendimiento de sus últimos títulos creados para Xbox Series S. En un intento de abordar las preocupaciones sobre la situación de almacenamiento de 512GB en la Xbox Series S base, Microsoft también anunció una versión en negro con 1TB de la consola durante su showcase.

Apuesta por el futuro

Parece que Microsoft está tratando de recuperarse con las Xbox Series X / S después de un año tranquilo para los lanzamientos de Xbox en 2022. El último Xbox Games Showcase presentó un sólido número de juegos de primera parte que llegarán a Xbox en 2023 y 2024.

El abandono de la Xbox One puede verse como un riesgo calculado, pero también es un indicativo de la visión de futuro de Microsoft. Este cambio estratégico podría ser la oportunidad que necesita Microsoft para repuntar y posicionar a sus nuevas consolas como referentes en la industria del gaming.