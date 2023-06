Twitter quiere limitar el spam en los mensajes directos con estas nuevas medidas

Los mensajes directos sin límites podría ser la próxima característica que disfrutarán los suscriptores de Twitter Blue.

Sí, Twitter planea poner límites a los DM diarios que puedes enviar en la plataforma. Si bien aún no se ha anunciado de forma oficial, ya hay indicios de esta próxima actualización.

DM sin límites para los suscriptores de Twitter Blue

Muchas de las funciones que nos gustaría disfrutar en Twitter forman parte de la suscripción a Twitter Blue. Por ejemplo, la edición de mensajes. Y pronto, puede que esta lista aumente, ya que como menciona Alessandro Paluzzi, los mensajes directos sin límites podrían ser exclusivo para los suscriptores.

Así que si eres de los que envían mensajes directos todo el tiempo a tus contactos, o usas Twitter como una especie de atención al cliente, puede que pronto estés en problema.

Actualmente, Twitter tiene un límite en la cantidad de DM que puedes enviar por día. Sin embargo, puede que esté muy lejos de los mensajes directos que puedes llegar enviar en un día, ya que el límite es de 500.

Sin embargo, puede que este límite se reduzca. Como se muestra en las capturas de pantalla que muestra Paluzzi, Twitter mostrará un aviso cuando llegues al límite actual de DM, y si quieres enviar el que tienes en borrador tendrás que pasarte a la suscripción de Blue.

Más medidas para combatir el spam en los DM de Twitter

Esta medida parece formar parte de una estrategia de Twitter para combatir el spam en los mensajes directos, tal como respondió Elon Musk:

Como he dicho muchas veces, cada vez es más difícil distinguir entre los bots de IA. Pronto, será imposible. Las únicas “redes sociales” que sobrevivirán serán aquellas que requieran verificación. El sistema de pago es un medio de verificación que aumenta el costo del bot en ~10 000X.

Y no es la única medida que se implementará en Twitter para erradicar el spam y los bots. Otros de los cambios que se planean aplicar en breve con relación a los mensajes directos es que solo los usuarios verificados podrán enviarlos a personas que no lo siguen, así como agregar a usuarios que no son sus seguidores, entre otras medidas.