Compartir clips de música y obtener traducciones, lo nuevo de la función Notas de Instagram

La función de Notas de la aplicación de Instagram, que permite compartir de forma rápida actualizaciones de estado con hasta un máximo de 60 caracteres, está obteniendo una característica por la que los usuarios ya podrán ir más allá de compartir simplemente el nombre del tema musical que se encuentren escuchando en el preciso momento.

Y es que, tras la nueva actualización que está comenzando a desplegarse a todos los usuarios en la actualidad, se ofrece además la posibilidad de que los usuarios ya puedan incluir fragentos de 30 segundos de duración junto con una breve descripción de los temas musicales que se encuentren escuchando en momentos concretos.



Compartiendo clips de música con amigos

Los amigos simplemente tendrán que presionar el clip de audio disponible en cada nota publicada para escuchar el fragmento del tema musical que se haya compartido y sumergirse en el mismo ambiente que el que se encuentran los usuarios que los comparten.

Notas también permite obtener traducciones

Junto a Notes Music, que es como se llama esta característica, llega también Notes Translations, la otra nueva característica enfocada en posibilitar las traducciones de las Notas en un idioma diferente al que se haya escrito.

Lo que se vio como la alternativa de Meta a Twitter

Notas gana así más capacidades para convertirse en un atractivo de cara a los usuarios, aunque quede por detrás de las publicaciones y las historias efímeras, y que en un momento se llegó a pesar que sería la función con la que desde Meta tratarían de competir con Twitter, pero desde hace un tiempo sabemos que no.

Y es que como os hemos comentado hace poco menos de un mes, el que podrá ser la alternativa de Meta a Twitter está aún en fase de desarrollo y cuenta con el nombre en clave Barcelona.

Lo que se sabe de Barcelona

Se sabe que formará parte de Instagram, hasta el punto de utilizar los mismos datos de los usuarios, para poder participar en esta plataforma, cuya interfaz es más una combinación de Instagram y Twitter (Hive social, otra alternativa a Twitter con toques de Instagram, tira más hacia la experiencia de Twitter), que permite a los usuarios escribir textos en publicaciones de hasta 500 caracteres.

Además, a través de las filtraciones se ha llegado a saber también que Barcelona será compatible con ActivityPub, de momento que se podrá interactuar con usuarios que formen parte de plataformas que formen el fediverso.

Durante la pasada semana, empleados de Meta ya pudieron probar la nueva aplicación Barcelona, según pudo conocer la publicación The Verge.

Instagram como universo paralelo a las redes sociales independientes

En cualquier caso, no cabe duda de que Meta quiere convertir a Instagram en un ecosistema que aglutine capacidades que se encuentran en la actualidad en distintas redes sociales, y ya no sólo por las Historias o su equivalente a TikTok, ya que además desde hace unos meses que obtuvo la función de Historias espontáneas, que no deja de ser una función inspirada en la conocida red social BeReal.