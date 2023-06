Cargador portátil magnético inalámbrico VOLTME, todos los detalles

Con un mundo cada vez más digital, la necesidad de mantener nuestros dispositivos cargados y listos para usar es fundamental. Aquí es donde brilla el VOLTME Cargador Portátil Magnético Inalámbrico, un innovador cargador que he podido probar durante algunas semanas.

Especificaciones técnicas

El VOLTME es un cargador de tamaño compacto, facilitando su transporte y uso. Tiene la habilidad de realizar una carga rápida, lo que significa que los dispositivos se cargan en un periodo de tiempo más corto en comparación con los cargadores estándar.

Incorpora tecnología inalámbrica, lo que elimina la necesidad de cables y facilita su uso. Asimismo, usa la tecnología magnética para mantenerse adherido al dispositivo mientras carga, proporcionando un uso cómodo y seguro.

Este cargador se recarga a través de un puerto USB, un formato ampliamente disponible, permitiendo que pueda ser cargado prácticamente en cualquier lugar.

Capacidad: 5000mAh

Compatibilidad: Compatible con iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max con una funda de teléfono magnética. No es totalmente compatible con iPhone 12/13 Mini y fundas de teléfono no magnéticas.

Uso: Carga inalámbrica y por cable simultáneamente. Compatible con USB-C (cable incluido).

Tecnología: Incluye tecnología Magsafe y soporta carga de baja corriente.

Características adicionales: Detección de objetos extraños (FOD). No se superpone a la cámara.

Indicadores: 5 LEDs indicadores que muestran el nivel de carga y estado de la carga inalámbrica.

Recomendaciones de uso: Para obtener los mejores resultados, utilice un adaptador de corriente (recomendado VOLTME 20 o 30 Mini) con al menos 12W de salida (no incluido). No se recomienda su uso con fundas de teléfono no magnéticas o el iPhone 13/12 mini.

El paquete incluye: VOLTME MagPak 5K 5000mAh, cable de USB-C a USB-C de 25 cm, guía de bienvenida.

Garantía: 18 meses sin preocupaciones y soporte técnico de por vida.

Notas:

El cargador portátil puede generar algo de calor durante la carga o descarga debido a la pérdida de energía durante la transmisión. Esto es normal.

La capacidad de la celda de 5.000 mAh proporciona 0,8 cargas de iPhone 13, 0,8 cargas de iPhone 13 Pro, 0,5 cargas de iPhone 13 Pro Max, 0,95 cargas de iPhone 12, 0,95 cargas de iPhone 12 Pro, 0,65 cargas de iPhone 12 Pro Max.

La carga magnética proporciona hasta 7,5W de potencia máxima EPP (compatible con Qi y MagSafe).

Accesorios magnéticos y metálicos, como tarjetas, llaves y agarraderas, interferirán con la carga.

Aplicaciones del VOLTME

Este cargador es versátil y puede ser utilizado para cargar una variedad de dispositivos, como teléfonos móviles y tabletas. Es especialmente útil en viajes y situaciones en las que no se dispone de un enchufe cercano.

El VOLTME permite seguir utilizando el dispositivo mientras se carga, algo muy conveniente durante conferencias o eventos de larga duración.

Podemos dejarlo en posición vertical gracias al hecho de que hay una pestaña que se puede abrir para dejarlo en pie. Es importante tener en cuenta que esta pestaña solo se quedará abierta si tiene el iPhone conectado, ya que el peso del móvil es el que hace la fuerza para dejarlo en la posición adecuada.

Opinión sobre el cargador VOLTME

He estado utilizando este cargador VOLTME durante algunas semanas y hasta ahora, ha demostrado ser una opción práctica y funcional para mantener el iPhone cargado en el camino. Aprecio especialmente su compatibilidad con MagSafe y la capacidad de cargar de forma inalámbrica, lo cual es muy conveniente. Se adhiere perfectamente al iPhone y comienza a cargar de inmediato, sin tener que presionar ningún botón. Me ha impresionado la fuerza magnética y la conexión constante que mantiene con el teléfono.

Uno de los aspectos destacados de este dispositivo es su diseño compacto y delgado. Se ajusta cómodamente en la mochila o el bolso sin ocupar mucho espacio. Además, el hecho de que se pueda cargar el teléfono y la batería externa al mismo tiempo con un solo cable es un plus definitivo. Asimismo, el soporte incorporado es un detalle agradable y útil que permite utilizar el teléfono en posición vertical u horizontal.

Cuando pongo algo encima no compatible, me avisa con una luz naranja que se apaga después de pocos segundos.

El diseño ergonómico y la finura del agarre también merecen una mención. No solo es fácil de manejar, sino que también añade un toque de elegancia y modernidad al dispositivo. A pesar de tener un tamaño pequeño, se siente sólido y bien construido.

Sin embargo, debo señalar que la capacidad de carga de 5000mAh puede ser insuficiente en algunas circunstancias. Aunque es suficiente para una carga completa de la mayoría de los teléfonos, podría no ser suficiente para un día completo de uso intensivo del teléfono.

Aunque la carga inalámbrica es conveniente, vale la pena mencionar que este cargador no es compatible con todos los dispositivos, y no funciona con fundas de teléfono no magnéticas ni con el Apple Watch. También me hubiera gustado que el adaptador de corriente viniera incluido en el paquete, dado el precio del producto (55 euros).

Lo tenéis disponible en Amazon.