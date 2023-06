Spotify prepara una función para que no te quedes sin música cuando no tengas conexión

Spotify está trabajando en una nueva función que permitirá que los usuarios no se queden sin música cuando pierden la conexión a internet.

Una dinámica muy similar a la que emplea YouTube Music, y que te dará unas horas extra de música mientras esperas que regrese la conexión.

Spotify tendrá una función de «descargas inteligentes» para que no te quedes sin música

Spotify ya cuenta con una opción que nos permite escuchar música sin conexión. Sin embargo, esto exige que descargues las canciones, podcasts o listas de reproducción previamente para tenerlas siempre disponibles.

Pero si eres distraído y no has realizado esta tarea, o no tienes una cuenta premium para tener descargas de tu música, te interesará conocer la novedad que está preparando Spotify.

La idea es que los usuarios no se queden sin música cuando tienen un corte repentino de internet, o se quedan sin datos. O cuando tienes que poner el móvil en modo avión.

Cómo funcionará «Offline Mix» de Spotify

En esos casos, Spotify creará previamente una listas con las canciones que has reproducido recientemente para que puedas usarla en esas ocasiones. Si nos guiamos por la captura de pantalla, podemos ver que estas listas pueden ser extensas, ya que la que se muestra de ejemplo tiene una duración de una 3:30 horas.

Una función que el CEO de Spotify llama «Offline Mix» como se puede ver en la captura de pantalla que comparte en su cuenta de Twitter. No han mencionado cómo funcionará esta nueva dinámica, ni han dado más detalles sobre su lanzamiento, así que tendremos que esperar.

Por el momento, podemos pensar que aplicará una dinámica similar a la que tiene YouTube Music con su «Offline Mixtape», que descarga automáticamente cierta cantidad de canciones, sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción extra, para que estén disponibles en cualquier momento.

Por otro lado, tal como sucede con YouTube Music, puede que esta nueva función solo esté disponible para los usuarios premium.