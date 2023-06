La nueva función de Google Meet hará que sea más seguro seguir una videollamada en la calle

Google Meet tendrá una nueva función que podrás activar cuando tengas que tomar una videollamada mientrás estás fuera de casa o la oficina.

Así que si eres de los que toman una reunión en cualquier momento del día, te servirá contar con esta nueva dinámica.

Meet evitará los momentos bochornosos cuando tomas una reunión en la calle

«On-The-Go» es la nueva función que Google Meet podría implementar en breve, según reportan en 9to5google.

Si bien no esperamos que hayan reuniones de trabajo fuera de horario, la realidad es que algunas videollamadas no pueden esperar para el día siguiente. En ese caso, puede que afecten tu rutina y que no estés precisamente frente al ordenador.

Sí, es verdad, los móviles facilitan tener una videollamada en cualquier momento, pero no ideal cuando estamos en la calle. Para esos casos excepcionales, Google Meet quiere cuidarte para que no tengas un accidente en la calle, o que estés demasiado distraído para apagar la cámara.

Y para ello, usará los sensores de movimiento para detectar cuando estás caminando para recomendarte que cambies a «On-The-Go». Cuando realices ese cambio en Meet, automáticamente se cambiará la interfaz de la app.

Verás una interfaz más sencilla y fácil de interactuar, con botones grandes para acceder a las principales funciones, como el icono de levantar la mano, silenciar y gestionar el audio. Y lo más importante es que automáticamente apagará tu cámara, así que podrás seguir en movimiento sin necesidad de preocuparte por cómo sales en la reunión.

Y por otro lado, desactivará la transmisión de vídeo de cada uno de los participantes para mantener esa interfaz minimalista que mencionamos antes. Por supuesto, podrás desactivar esta función en cualquier momento para volver a la versión normal de la app de Google Meet.

Otra posibilidad es que no esperes que Meet te recomiende pasarte a esta función, y hacerlo de forma manual desde la configuración de la app. Una dinámica que puede ser útil en diferentes contextos.

Por el momento, se trata de una versión en pruebas, así que aún no la encontrarás en la versión estable de Google Meet.