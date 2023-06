Cómo pasar archivos de un móvil a un pendrive sin tener que usar un PC

Todos sabemos lo estresante que puede llegar a ser estar en una situación en la que se necesitan pasar archivos importantes desde tu teléfono a una memoria USB, y si no se tiene una PC a la mano, realmente viene siendo un dolor de cabeza.

No obstante y para fortuna de todos, ahora hay soluciones disponibles que te permiten realizar esta tarea de manera rápida y sencilla. De hecho, hay dos opciones de lo más interesantes que son las que hacen que esto sea posible, así que quédate para conocerlas en profundidad.

Utiliza un adaptador USB OTG para pasar archivos del móvil a un pendrive

Pues bien, la primera opción que hay para pasar archivos del móvil a un pendrive viene a través de un adaptador USB OTG. Ahora te estarás preguntando, ¿qué es un adaptador USB OTG? Bueno, Un adaptador OTG (On-The-Go) básicamente es un pequeño cable que te permite conectar tu teléfono móvil a una memoria USB.

Este adaptador generalmente tiene un conector micro USB, USB-C o Lightning en un extremo y un puerto USB en el otro. Simplemente conecta el adaptador a tu teléfono y luego conecta la memoria USB al puerto USB del adaptador. Una vez conectado, podrás acceder a la memoria USB desde tu teléfono y transferir los archivos que desees. Y eso sería todo, puedes ingresar a Amazon donde hay buenas opciones a precios asequibles.

Compra un nuevo pendrive que puedas conectar a tu smartphone

¿Sabías que hoy en día hay pendrives que se pueden conectar directamente a dispositivos móviles? Así es, estas unidades son una completa realidad y facilitan enormemente el trabajo de pasar información de un aparato al otro. Como tal hay opciones bien llamativas de 128 a 256 GB por precios inferiores a 35-40 euros, lo cual está bastante bien.

Ahora, ten en cuenta que para usar uno de estos pendrives en tu smartphone, este tendrá que tener OTG. Es importante que sepas esto, ya que como tal no todos los móviles disponen de esta tecnología, pero no te preocupes, puesto que hay aplicaciones que te ayudan a comprobar si tu dispositivo es apto o no.