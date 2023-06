Se busca carta de Magic valorada en 1 millón de dólares

El mundo de los coleccionistas de cartas está al borde de la euforia. Magic: The Gathering, el popular juego de cartas, ha anunciado un nuevo set especial inspirado en la obra de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Entre las cartas de este set, hay una que destaca por encima de todas: la del Anillo Único.

El pack, que saldrá a la venta a finales de verano, ya está siendo divulgado en todos los medios especializados.

Esta carta es única, al igual que el Anillo Único en la obra de Tolkien. Solo se imprimirá una vez y se incluirá en un pack aleatorio. Su valor es tan alto que ya se ha ofrecido 1 millón de dólares por ella, incluso antes de que las cartas salgan a la venta. La compañía Dave and Adam’s Card World, especializada en la compra y venta de cartas coleccionables, es la que ha hecho esta oferta astronómica.

Si el Anillo Único se te escapa de las manos, tal vez puedas encontrar versiones Collector Booster del Sol Ring, inspiradas en los Anillos de Poder creados para los Elfos, Enanos y humanos de la Tierra Media. Wizards of the Coast anunció que se imprimirán 300 tarjetas Elven Sol Ring serializadas con doble arcoíris, junto con 700 Dwarven Sol Rings y 900 Human Sol Rings. Las versiones sin papel de aluminio de las tarjetas Sol Ring se imprimirán en una tirada de 19.000.

Tenéis todas las cartas en este vídeo de Twitch

La caza por la carta del Anillo Único ya ha comenzado. Las ofertas iniciales oscilaban entre los 100.000 y 200.000 dólares, pero en poco tiempo se dispararon hasta el medio millón y, finalmente, al millón de dólares. Si se llega a vender por este precio, será la venta más cara en la historia de Magic, superando con creces a la famosa carta Black Lotus, que se vendió por más de medio millón de dólares.

Si traducimos lo que dice la carta, tenemos:

Artefacto legendario

Indestructible Cuando The One Ring entra al campo de batalla, si lo lanzas, obtienes protección contra todo hasta tu próximo turno. Al comienzo de tu mantenimiento, pierdes 1 vida por cada contador de carga en The One Ring. : Pon un contador de carga en The One Ring, luego roba una carta por cada contador de carga en The One Ring.