Apple Maps presenta la función de mapas offline

Apple Maps está a punto de lanzar una función muy esperada por los usuarios: los mapas offline. Con la llegada de iOS 17, los usuarios podrán descargar partes de un mapa para acceder a la navegación paso a paso incluso sin conexión a Internet. Esta noticia supone un gran avance para aquellos que han criticado la falta de esta función en Apple Maps, ya que les permitirá tener acceso a direcciones y lugares de interés sin depender de una conexión en línea.

Mapas offline para una navegación sin límites

Con la función de mapas offline de Apple Maps, los usuarios podrán descargar áreas específicas del mapa y utilizarlas para navegar sin conexión a Internet. Esto resulta especialmente útil cuando se viaja por zonas desconocidas o con una cobertura de señal deficiente. Al descargar un área determinada, los usuarios podrán visualizar lugares cercanos, estimaciones de tiempo de llegada y recibir indicaciones precisas para conducir, caminar, andar en bicicleta y utilizar el transporte público.

Es importante tener en cuenta que los mapas offline solo cubrirán las áreas que se hayan descargado previamente. Por lo tanto, es recomendable evitar desviarse demasiado de la ruta establecida si no se conoce el destino, ya que las áreas no descargadas no estarán disponibles sin conexión.

Una función muy esperada

La falta de mapas offline ha sido una queja frecuente entre los usuarios de Apple Maps. Incluso en comparación con Google Maps, que ha ofrecido esta función durante varios años, Apple Maps se había quedado rezagado. Esta actualización representa un gran avance en la aplicación de Apple, que ahora ofrecerá a sus usuarios una experiencia de navegación más completa y confiable.

Mejoras adicionales en Apple Maps

Además de los mapas offline, Apple está introduciendo otras mejoras en su aplicación de mapas. Ahora será más fácil encontrar senderos y rutas de parques en Estados Unidos, ya que Apple Maps proporcionará información detallada sobre la longitud, dificultad y ganancia de elevación de cada ruta. Esto será de gran utilidad para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del senderismo.

Otra mejora significativa es la disponibilidad en tiempo real de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Los usuarios podrán filtrar las estaciones según la red de carga, el tipo de enchufe y otras opciones, lo que facilitará la planificación de viajes para propietarios de vehículos eléctricos.