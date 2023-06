ANNKE AC500, probando una cámara de vigilancia IP, 3K, con visión nocturna a color e infrarrojos

Viendo el título imaginaba que estaba hablando de una cámara de 300 euros, pero al ver que solo valía 70 euros, no pude resistir la tentación y pedí una para contar mi experiencia.

Se trata de la ANNKE AC500, y os voy a comentar mis impresiones.

Diseño



Llama la atención lo robusta que es. Fácil de colgar en la pared, siendo posible extraer la tapa trasera para clavarla y después poner la cámara girando sin problemas.

Es del tamaño de un puño, y permite girarse remotamente, por lo que la parte frontal es esférica, sin mostrar ninguna fuga, ya que está pensada para uso exterior. La ranura que veis allí, perfectamente protegida, es para guardar la tarjeta de almacenamiento.

Características

La cámara ANNKE AC500 es una opción de seguridad de alta calidad que ofrece una serie de características impresionantes para tener ese precio. Con una resolución de 3K y una lente fija de 2.8mm con una apertura máxima de F1.6, esta cámara proporciona imágenes claras y detalladas. Cuenta con ángulo de visión de 116° para amplia cobertura, permitiendo mantener a la vista todo lo que te importa.

Una de las características más destacadas de la ANNKE AC500 es su capacidad para capturar detalles nocturnos claros gracias a su luz dual inteligente. En el modo inteligente de doble luz por defecto durante la noche, la cámara puede encontrar claramente el objetivo por la luz infrarroja. Si hay un objetivo en movimiento, se encenderá la luz blanca, apagando la luz infrarroja para obtener una imagen en color clara. Además, puedes elegir el modo de luz infrarroja completa o luz blanca completa. La luz de relleno infrarroja alcanza los 30 m, mientras que la distancia de la luz blanca llega hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes.

Por supuesto, podemos especificar qué parte de la imagen deseamos monitorizar, para evitar que se detecten movimientos en zonas que no interesan.

La ANNKE AC500 también ofrece video ultra claro en 3K con una escala de imagen de 16:9. Gracias a un sensor CMOS BSI de escaneo progresivo de 1/3″, esta cámara puede ofrecer increíbles videos en 3K (3072×1728@20fps) con todos los sutiles detalles que son verdaderos a la vida. El efecto de la relación de aspecto de 16:9 es mejor que el tradicional 4:3, más adecuado para la relación de pantalla principal.

Podemos grabar los videos en la ranura para tarjeta micro SD/SDHC/SDXC, de hasta 256 GB.

Detección de humanos y coches

Otra característica remarcable es la detección inteligente de humanos y vehículos. Utilizando un algoritmo inteligente basado en una plataforma de aprendizaje profundo, la cámara de detección de movimiento 2.0 solo detectará personas y vehículos, lo que ayuda a reducir el 99% de las alertas de movimiento no deseadas provocadas por animales u objetos inanimados aleatorios, como ramas ondeantes, gotas de lluvia, etc.

Cómo mejora la imagen

La cámara ANNKE AC500 también adopta 4 tecnologías de mejora de imagen: WDR verdadero de 120 dB, DNR 3D, BLC y HLC, para proporcionar una claridad Super HD de 3K. Por lo tanto, ya sea que veas la transmisión en vivo durante el día o en la luz de la luna, obtendrás un nuevo nivel de detalles y colores que antes no eran posibles.

Resistencia

LA ANNKE AC500 es resistente a la intemperie con una clasificación IP67. Estas cámaras de seguridad a prueba de condiciones meteorológicas pueden soportar desde lluvias torrenciales hasta tormentas de nieve congelantes. No solo asegura protección contra el ingreso de polvo y humedad, sino que también puede soportar frío o calor extremo, continuando funcionando a temperaturas tan bajas como -30 °C y tan altas como 60 °C.

Configuración y opinión personal

Podemos configurar el software desde el ordenador o desde la app móvil, siendo posible acceder remotamente a la cámara gracias al hecho de que tiene una IP fija.

En el manual vienen todos los pasos, pero he de reconocer que no es una tarea tan sencilla como en otras cámaras. Requiere un proceso más largo de configuración, pero al final vale la pena el resultado.

Una cosa que no me ha gustado es que no viene con el adaptador de 12V. Es cierto que es PoE, puede recibir la energía a partir del cable de red, pero no todos tienen PoE en sus casas, y comprar un adaptador de 12V, aunque no es caro, hace que no sea posible usarla nada más recibirla. Un adaptador PoE, por otro lado, vale entre 15 y 25 euros, pero no nos libra de tener que usar enchufe y dos cables de red, uno al modem y otro del adaptador a la cámara.

En mi caso tengo el kit de ANNKE , por lo que no tuve ningún problema, pero reconozco que pare quien está acostumbrado a usar cámaras con batería interna, WiFi, sin cables de ningún tipo, puede resultar aparatoso.

Como conclusión: vale la pena para tener una cámara con buena resolución y buena visión nocturna en zona con cable Ethernet, aunque haga falta llamar al cuñado para configurarla.

Más información: es.annke.com/products/ac500 (10 euros de descuento con código W9S9F9)