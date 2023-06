Robot cirujano revoluciona el tratamiento de la endometriosis en el Reino Unido

La cirugía robótica se posiciona como una innovadora solución para tratar a miles de mujeres con endometriosis en el Reino Unido.

La endometriosis, una dolorosa afección uterina, está siendo abordada por costosos pero eficientes robot cirujanos en el Reino Unido. Según un informe publicado en el Daily Mail, estos dispositivos controlados de forma remota están siendo utilizados por los NHS Trusts para operar a las mujeres que no pudieron recibir las cirugías necesarias durante la pandemia de COVID-19. Estas máquinas de alta precisión permiten una recuperación más rápida y con menos complicaciones para las pacientes.

Un Tratamiento Preciso y Efectivo para la Endometriosis

La endometriosis se desarrolla cuando el tejido que normalmente recubre el útero comienza a crecer en otras partes del cuerpo, como los ovarios, el intestino y la vejiga, e incluso ocasionalmente en la columna vertebral, los pulmones o el cerebro. A pesar de su ubicación inusual, este tejido se comporta de la misma manera que el tejido uterino, inflamándose y sangrando cada mes durante el período menstrual, lo que provoca un intenso dolor.

Durante la pandemia, casi el 80 por ciento de todas las cirugías relacionadas con la endometriosis en el NHS se retrasaron o se cancelaron. Sin embargo, la cirugía asistida por robots está ayudando a garantizar que todas las mujeres que necesitan tratamiento lo reciban.

Cirugía Revolucionaria con Precisión y Eficiencia

Los robots cirujanos, que tienen un costo de más de 2 millones de euros cada uno, se están convirtiendo en la elección preferida para el tratamiento de la endometriosis en el NHS. Estas máquinas cuentan con una precisión milimétrica, lo que reduce el tiempo de cirugía y permite una recuperación más rápida. Además, los hospitales están logrando un ahorro significativo de casi 2.000 euros por paciente debido a la reducción de la pérdida de sangre y, por lo tanto, la necesidad de transfusiones sanguíneas, y a la disminución del tiempo de hospitalización.

Según Amer Raza, un cirujano robótico del Hospital Chelsea and Westminster, estos robots están «revolucionando el tratamiento de la endometriosis y podrían convertirse pronto en la opción quirúrgica preferida en el NHS». Jeffrey Ahmed, ginecólogo consultor en el mismo hospital, agrega que la cirugía asistida por robots lleva aproximadamente el 60 por ciento menos de tiempo que la cirugía convencional, lo que beneficia tanto a los pacientes como al sistema de salud.

Testimonios de Pacientes Satisfechas con los Resultados

Las pacientes que han recibido el nuevo tratamiento quirúrgico elogian sus numerosos beneficios. Natalie Meagan-Blake, una de las pacientes tratadas en el Hospital Chelsea and Westminster, relata su experiencia. Después de sufrir períodos menstruales intensos y dolorosos desde los nueve años, le tomó hasta los 30 años recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuados. A pesar de haberse sometido a cuatro procedimientos quirúrgicos en seis años, el exceso de tejido endometrial continuaba creciendo nuevamente después de solo ocho o nueve meses. Sin embargo, con la cirugía robótica, ahora puede recibir el tratamiento que necesita con la frecuencia necesaria.

Otra paciente, Natalie, gerente de un centro de fitness en Londres, también elogia los beneficios de la nueva cirugía. «Me siento totalmente diferente esta vez y me he recuperado mucho más rápido», dice. «No he tenido que tomar ni un solo analgésico y no estoy tan fatigada. Es probable que mi endometriosis regrese, pero definitivamente pediré otra cirugía robótica».

Una Solución Innovadora para la Endometriosis

La cirugía robótica se presenta como una solución innovadora y eficiente para tratar a las mujeres afectadas por la endometriosis en el Reino Unido. Estos robots cirujanos permiten una cirugía precisa y rápida, lo que se traduce en una recuperación más rápida y menos complicaciones para las pacientes. Con la implementación de esta tecnología de vanguardia, los hospitales del NHS están reduciendo la lista de espera y brindando el tratamiento necesario a las mujeres que lo necesitan.

