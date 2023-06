iOS 17, todas las novedades presentadas por Apple

En el mundo de la tecnología, siempre estamos ansiosos por conocer las nuevas funciones y características que llegan con las actualizaciones de nuestros dispositivos. Apple ha anunciado recientemente iOS 17, y trae consigo una serie de emocionantes novedades que sin duda mejorarán tu experiencia con tu iPhone. En este artículo, te presentaremos una lista de las principales características destacadas de iOS 17, explicadas de manera sencilla y accesible para todos.

Contact Posters: Personalización al máximo

Una de las características más interesantes de iOS 17 es la posibilidad de diseñar tus propios pósters de contacto. Cuando realices una llamada, el receptor verá en su pantalla tu póster personalizado, lo que facilitará la identificación de llamadas entrantes de amigos y familiares. Podrás personalizar tus pósters de contacto con fotos, fuentes y colores, de manera similar a la personalización de tu pantalla de bloqueo.

Live Voicemail: Transcripciones en tiempo real

¿Alguna vez has recibido una llamada de un número desconocido y no sabías si contestar o no? Con Live Voicemail, podrás tomar una decisión informada. Esta función muestra una transcripción en tiempo real del mensaje de voz en tu pantalla a medida que el interlocutor habla. Así, podrás leer el mensaje mientras se está grabando y decidir si es importante o no. ¡Adiós a las llamadas de spam constantes!

Mejoras en Autocorrector: Mayor precisión al escribir

Autocorrector es una de las herramientas más utilizadas en nuestros dispositivos, y en iOS 17 se ha actualizado de manera significativa. Ahora, ofrece una experiencia de escritura mejorada, corrigiendo una mayor variedad de errores gramaticales y ofreciendo recomendaciones de texto predictivas en tiempo real. ¡Di adiós a los mensajes con errores de escritura!

StandBy: La nueva función de pantalla siempre activa

Si alguna vez has deseado tener un reloj de mesa inteligente, StandBy es la función perfecta para ti. Con esta característica, tu iPhone se convertirá en una pantalla completa mientras se carga en posición horizontal. Podrás mostrar fotos, relojes y widgets, reemplazando así a tu antiguo despertador. Deshazte de los cables y disfruta de la comodidad de tener todo en un solo dispositivo.

Journal: Reflexiona y guarda tus momentos

Apple ha desarrollado una nueva aplicación llamada Journal, diseñada para aquellos que desean reflexionar sobre sus días y guardar recuerdos especiales. La aplicación utiliza aprendizaje automático en el dispositivo para ofrecerte sugerencias que pueden inspirarte a escribir. Además, Journal ofrece un nivel adicional de seguridad al permitirte bloquear la aplicación y utilizar el cifrado de extremo a extremo para proteger tus entradas personales.

Cambios en Facetime: Personalización total

Facetime ha experimentado cambios significativos con iOS 17. Ahora podrás recibir llamadas de una forma completamente personalizada en tu iPhone. Dispondrás de pantallas de contacto personalizadas, donde podrás elegir la fotografía, memoji y el nombre escrito con la fuente que prefieras. Además, tu aplicación de contactos contará con tarjetas para cada contacto, con controles intuitivos para acceder a diferentes fuentes y tipografías.

App de Fotos más inteligente

La app de Fotos ha recibido mejoras significativas en iOS 17. Ahora podrás convertir tus fotografías en stickers y añadir stickers a tus propias fotos. Esta función te permitirá dar un toque único y creativo a tus imágenes, añadiendo diversión y personalidad a tus recuerdos.

AirDrop y NameDrop: Comparte de forma personalizada

AirDrop también ha sido renovado en iOS 17 con la función de NameDrop. Ahora podrás compartir direcciones, contactos y datos más personales utilizando elaboradas fichas personalizadas. Esta función actúa como una tarjeta de contacto avanzada, permitiéndote compartir información de manera más precisa y detallada. Además, si recibes un archivo pesado y te alejas del contacto, tu teléfono utilizará la conexión a internet para permitir que la descarga y el envío de archivos continúen activos.

Siri

En iOS 17, Apple ha decidido decir adiós a la conocida frase «Oye Siri». A partir de ahora, bastará con decir simplemente «Siri» para que el asistente de voz nos obedezca. Esta simplificación en el comando de activación hará que interactuar con Siri sea aún más fácil y rápido.

Además, se ha confirmado que iOS 17 seguirá siendo un sistema cerrado por y para la tienda de aplicaciones de Apple. No se ha implementado la tan rumoreada apertura al sideloading y a tiendas externas, lo que significa que la App Store seguirá siendo el único canal oficial para descargar aplicaciones en dispositivos iOS.

La nueva versión de iOS estará disponible próximamente para desarrolladores, lo que les permitirá explorar y probar todas las características y mejoras antes de su lanzamiento oficial. Sin embargo, para los usuarios finales, aún habrá que esperar un poco más para recibir la actualización de forma estable en sus iPhones.

Se espera que la versión estable de iOS 17 se lance durante el próximo evento de presentación de los iPhone 15, que está programado para septiembre u octubre. Será en ese momento cuando los usuarios podrán disfrutar de todas las emocionantes novedades y mejoras que iOS 17 tiene para ofrecer.

Mientras tanto, los desarrolladores tendrán la oportunidad de familiarizarse con las nuevas funciones y trabajar en la adaptación de sus aplicaciones para garantizar una experiencia fluida y optimizada para los usuarios.