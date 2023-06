Twitter pierde a la jefa de confianza y seguridad Ella Irwin

La plataforma de redes sociales Twitter ha sufrido la salida de otro de sus altos ejecutivos. Ella Irwin, jefa de confianza y seguridad de Twitter, ha presentado su renuncia, confirmada por ella misma a Reuters. Esta noticia marca la partida de uno de los ejecutivos más importantes de Elon Musk en Twitter. Irwin asumió el cargo en noviembre, reemplazando a Yoel Roth, quien también había renunciado en ese momento.

Durante su mandato de varios meses, Irwin se enfrentó a momentos turbulentos en Twitter, incluyendo períodos en los que la plataforma fue objeto de escrutinio por no hacer lo suficiente para combatir la explotación infantil. Irwin misma compartió información interna de Twitter con Bari Weiss como parte de los informes «Twitter Files» y, según informes, ordenó la prohibición de cuentas de Twitter que compartían información sobre el jet privado de Musk.

El impacto de la salida de Ella Irwin

La renuncia de Ella Irwin plantea preguntas sobre quién ocupará su puesto y si ya hay algún candidato en mente. Esta incertidumbre podría ser algo que la próxima CEO, Linda Yaccarino, deba resolver. La falta de una declaración pública sobre la renuncia tanto de Irwin como de Musk deja a los usuarios de Twitter con la expectativa de conocer más detalles sobre la situación.

Un panorama complicado

Durante su tiempo en el cargo, Ella Irwin enfrentó desafíos significativos en términos de seguridad y moderación de contenido en Twitter. La plataforma ha sido objeto de críticas por su aparente incapacidad para abordar adecuadamente el discurso de odio. El Centro de Lucha contra el Odio Digital recientemente informó que Twitter no ha logrado abordar correctamente el 99% de los mensajes de odio, incluyendo contenido neo-nazi, racista, homofóbico y transfóbico, publicados por usuarios de Twitter Blue.

El contexto de la salida de Ella Irwin

Aunque los motivos de su renuncia no se han revelado, algunos eventos recientes podrían haber influido en la decisión de Ella Irwin de abandonar la empresa. En particular, la cancelación de un acuerdo con la publicación conservadora The Daily Wire para estrenar su película «What is a Woman?» en Twitter ha generado controversia. Según el cofundador de The Daily Wire, Twitter retiró la oferta después de revisar el contenido de la película y mencionó que limitaría su alcance y la etiquetaría como «conducta odiosa» debido al «uso incorrecto de pronombres».

La renuncia de Ella Irwin como jefa de confianza y seguridad de Twitter es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la plataforma en términos de moderación de contenido y lucha contra el discurso de odio. La salida de Irwin plantea la necesidad de una atención continua a estos problemas y de un liderazgo fuerte en la empresa. Será interesante ver cómo Twitter aborda estos desafíos en el futuro y quién asumirá el importante rol de jefe de confianza y seguridad.