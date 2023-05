Alexa deja de soportar voces de celebridades camino de su posible readaptación a la era ChatGPT

Amazon está dando marcha atrás en el soporte para las voces de celebridades en Alexa, su conocido asistente virtual. Esta ha sido una característica distintiva por la que los usuarios podían adquirir voces de celebridades a un precio bajo para luego invocar el uso de cualquiera de las voces compradas y realizarle peticiones.

Alexa he llegado a contar con las voces de Samuel L. Jackson, Shaquille O’Neal, y Melisssa McCarthy, pero los usuarios ahora se están encontrando con que ya no pueden comprar voces, e incluso ya no pueden usar la voz de Samuel L. Jackson pese a haberla comprado con anterioridad.



Se acabó la diversión

La página de Alexa dedicada a Samuel L. Jackson señala que los usuarios han podido usar su voz hasta el pasado 30 de abril. Sin embargo, las voces de Shaquille O’Neal, y Melisssa McCarthy sí que podrán ser usadas por un tiempo más, hasta el próximo 30 de septiembre.

Hay que tener en cuenta que el soporte para la voz de Samuel L. Jackson vino en 2019 mientras que el soporte para las voces de Shaquille O’Neal, y Melisssa McCarthy llegaron en 2021. En cualquier caso, también hay que considerar las limitaciones que suponen las interacciones con las voces de las celebridades, siendo incompatible con funciones como las listas de compras y más.

Se desconoce el motivo de la marcha atrás

Desde la publicación The Verge no han podido conocer el motivo exacto de la marca atrás y considera que detrás de esta decisión hay problemas más amplios con Alexa, apuntando a una serie de informes de otras publicaciones, que apuntaban desde las pérdidas operativas a los despidos masivos que afectaron a trabajadores de la división de Alexa y Echo.

Pero también apunta a otro informe más que suena mucho más lógico.

Cita a un reciente informe de Insider que señala que la compañía estaría considerando reelaborar Alexa para adecuarla a la situación actual donde la Inteligencia Artificial generativa está ganando bastante terreno, con ChatGPT al frente, pese a que se encuentra en fase experimental.

Alexa, como otros asistentes, estarían quedando obsoletos ante la IA generativa

Y no es para menos ya que hemos visto que con los chatbots también se está permitiendo las interacciones por voz, bien de forma nativa o bien mediante aplicaciones de terceros que lo posibilitan, teniendo también en cuenta la llegada masiva de aplicaciones basadas en diferentes modelos de IA generativa.

De esta manera, Amazon podría hacer que Alexa pueda llegar a ser «más proactiva y conversacional», de manera que la utilización de las voces de celebridades no tengan encaje alguno en la nueva concepción de Alexa para hacer frente a ChatGPT y otros modelos de chatbots por IA generativa que han ido surgiendo en los últimos meses.

Lo malo es que Amazon no se ha llegado a pronunciar por el momento, por lo que es una incógnita saber el rumbo que podrá tomar Alexa en el nuevo paradigma que se ha abierto con el auge de los modelos de IA generativa.