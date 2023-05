XGIMI Halo +, todos los detalles de este proyector portátil, y mi opinión sobre el mismo

Hoy vamos a hablar del XGIMI Halo +, un proyector portátil que ha sido mejorado y optimizado para ofrecer una experiencia de visualización aún más impresionante. Este dispositivo compacto y potente ha sido diseñado para aquellos que buscan una solución de proyección de alta calidad que sea fácil de usar y transportar. Con un aumento en el brillo, una resolución estándar de 1080p y una serie de características nuevas y emocionantes, el XGIMI HALO + promete llevar tus sesiones de cine, juegos y presentaciones al siguiente nivel. Acompáñanos mientras exploramos en profundidad lo que este proyector tiene para ofrecer.

Especificaciones

Empezamos con el apartado de especificaciones, el aburrido, el que puede leerse en cualquier manual o página web, pero en este caso os hablaré de ellas dando un poco de contexto para que entendáis por qué son importantes.

Técnica de visualización y chip : El HALO + utiliza la técnica de visualización DLP (Digital Light Processing), una tecnología que ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes. El chip DMD de 0.33″ es el corazón de esta tecnología, permitiendo la proyección de millones de píxeles para una resolución de imagen detallada. Esto es especialmente útil para visualizar contenido de alta definición, como películas o juegos, donde cada detalle cuenta.

Con un brillo de 900 lúmenes ANSI, el HALO + es capaz de proyectar imágenes claras y brillantes, incluso en habitaciones con luz ambiental. Esto significa que puedes disfrutar de tus películas favoritas o presentaciones importantes sin tener que oscurecer completamente la habitación.

La resolución estándar de 1920 × 1080 píxeles del HALO + garantiza que tus imágenes se proyecten en alta definición. Esto es ideal para ver contenido en Blu-ray, transmitir en alta definición o jugar a videojuegos con gráficos detallados.

Con una vida útil de la lámpara de 25000 horas, el HALO + está diseñado para durar. Esto es equivalente a más de 3 años de visualización continua, lo que significa que puedes disfrutar de tus películas, series y videojuegos favoritos durante años sin tener que preocuparte por reemplazar la lámpara.

El HALO + es compatible con contenido 3D, lo que te permite disfrutar de películas y juegos en una dimensión completamente nueva. Además, la tecnología MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) ayuda a suavizar las imágenes en movimiento, lo que es especialmente útil para ver deportes o jugar a videojuegos de acción rápida.

Con una relación de proyección de 1.2:1, el HALO + puede proyectar una gran imagen incluso en espacios reducidos. Esto lo hace ideal para habitaciones pequeñas o para llevarlo contigo a reuniones, eventos o incluso acampadas.

: Con una relación de proyección de 1.2:1, el HALO + puede proyectar una gran imagen incluso en espacios reducidos. Esto lo hace ideal para habitaciones pequeñas o para llevarlo contigo a reuniones, eventos o incluso acampadas. Enfoque automático y corrección automática de la trapezoidal : Estas características permiten que el HALO + se ajuste automáticamente para ofrecer la mejor imagen posible. El enfoque automático asegura que la imagen siempre esté nítida, mientras que la corrección automática de la trapezoidal ajusta la imagen para que siempre esté perfectamente alineada, independientemente de la superficie de proyección. Esto es especialmente útil si planeas mover el proyector con frecuencia.

Esta característica permite que el HALO + detecte y evite obstáculos, lo que puede ser útil si tienes niños o mascotas que podrían pasar frente al proyector.

El HALO + ofrece una variedad de métodos de proyección, incluyendo frontal,trasero, techo frontal y techo trasero, lo que te da la flexibilidad de configurar el proyector de la manera que mejor se adapte a tu espacio. Además, puede proyectar imágenes de entre 40″ y 200″, lo que te permite tener una experiencia de cine en casa, independientemente del tamaño de tu habitación.

El HALO + cuenta con dos altavoces Harman/Kardon de 5W cada uno. Estos altavoces están diseñados para ofrecer un sonido de alta calidad, lo que mejora enormemente la experiencia de visualización. Ya sea que estés viendo una película, jugando a un videojuego o realizando una presentación, el sonido claro y potente de estos altavoces te sumergirá en la experiencia.

El HALO + es compatible con DTS-HD, DTS-Studio Sound, Dolby Audio, Dolby Digital (DD) y Dolby Digital Plus (DD+). Estos formatos de audio de alta definición te permiten disfrutar de un sonido envolvente y de alta calidad, lo que mejora aún más la experiencia de visualización.

El HALO + funciona con Android TV, lo que te permite acceder a una amplia gama de aplicaciones y servicios de streaming. Además, con 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento, tienes suficiente espacio para descargar tus aplicaciones favoritas y guardar contenido para verlo sin conexión.

El HALO + cuenta con una variedad de opciones de conectividad, incluyendo HDMI (con soporte ARC), USB, WiFi de doble banda y Bluetooth 5.0/BLE. Esto te permite conectar una variedad de dispositivos al proyector, desde tu teléfono móvil hasta tu consola de videojuegos.

Con un ruido eléctrico de menos de 30dB, el HALO + es un proyector silencioso, lo que te permite concentrarte en lo que estás viendo o escuchando. Además, con un consumo de energía de 90W, es un dispositivo eficiente desde el punto de vista energético.

: Con un ruido eléctrico de menos de 30dB, el HALO + es un proyector silencioso, lo que te permite concentrarte en lo que estás viendo o escuchando. Además, con un consumo de energía de 90W, es un dispositivo eficiente desde el punto de vista energético. Batería: La batería de 59.454Wh del HALO + te permite usar el proyector durante varias horas sin tener que conectarlo a la corriente. Esto es especialmente útil si planeas usar el proyector en movimiento o en lugares donde no hay fácil acceso a una toma de corriente.

Como veis, el XGIMI HALO + es un proyector portátil lleno de características que ofrece una experiencia de visualización de alta calidad, ya sea que lo uses para ver películas, jugar a videojuegos, realizar presentaciones o simplemente disfrutar de tus fotos y videos favoritos.

Unboxing y diseño

Desde el momento en que recibes la caja del XGIMI HALO +, te das cuenta de que estás ante un producto de alta calidad. La caja, de un elegante color negro, presenta un diseño minimalista con el nombre del producto y la marca claramente visibles. Al abrir la caja, te encuentras con el proyector cuidadosamente empaquetado, protegido por una espuma de alta densidad que garantiza su seguridad durante el transporte.

El primer elemento que encuentras al abrir la caja es el proyector. Su diseño compacto y portátil llama la atención de inmediato. Con unas dimensiones de 113.5 × 145 × 171.5 mm y un peso de 1.6 kg, es evidente que este proyector ha sido diseñado pensando en la portabilidad. Su forma redondeada y su acabado en un atractivo color negro le dan un aspecto moderno y elegante.

Junto al proyector, encontrarás una serie de accesorios esenciales. En primer lugar, está el cable de alimentación, necesario para cargar la batería del proyector. A continuación, encontrarás la tarjeta de garantía, que proporciona tranquilidad al garantizar el soporte del fabricante en caso de cualquier problema. También se incluye un control remoto Bluetooth, que facilita la navegación por los menús y las funciones del proyector. Por último, pero no menos importante, se incluye un manual de usuario detallado, que proporciona instrucciones claras y sencillas para el uso y mantenimiento del proyector.

El diseño del XGIMI HALO + llama la atención. A pesar de su tamaño compacto, este proyector está lleno de características. En la parte trasera, encontrarás una serie de puertos, incluyendo un puerto HDMI compatible con ARC, un puerto USB y un conector para auriculares de 3.5 mm. También hay un puerto de alimentación DC para cargar la batería del proyector.

En la parte frontal del proyector, encontrarás el lente de proyección, protegido por una cubierta deslizante. Justo debajo del lente, hay una pequeña cámara, que es la responsable de la función de enfoque automático y corrección automática de la trapezoidal. Esta cámara es una de las principales diferencias entre el XGIMI HALO + y su predecesor, y es una adición bienvenida que mejora significativamente la facilidad de uso del proyector.

En la parte superior del proyector, encontrarás una serie de controles táctiles, incluyendo los controles de volumen y los botones de reproducción y pausa. También hay un LED de estado que indica el estado de funcionamiento del proyector.

En la parte inferior del proyector, hay una base de goma sólida que proporciona estabilidad al proyector cuando se coloca sobre una superficie plana. También hay un pequeño soporte que permite inclinar el proyector para ajustar el ángulo de proyección. Además, hay un orificio para montura de trípode, lo que proporciona aún más opciones de colocación.

En general, el XGIMI HALO + impresiona tanto por su diseño como por su construcción. A pesar de su tamaño compacto, este proyector está lleno de características y detalles que lo hacen destacar. Desde su elegante acabado en negro hasta su serie de puertos y controles táctiles, cada elemento del diseño del HALO + ha sido cuidadosamente pensado para proporcionar una experiencia de usuario excepcional.

Interfaz y configuraciones del proyector

El XGIMI HALO + funciona con Android TV 10, proporcionando una interfaz de usuario fluida y rápida. Este sistema operativo permite una fácil navegación y acceso a una amplia gama de aplicaciones y servicios de streaming, como Netflix, que funciona sin problemas desde el primer momento.

El proyector ofrece varias configuraciones que permiten personalizar la experiencia de visualización. Entre ellas se incluyen:

Brillo: El proyector tiene un brillo de 900 lúmenes ANSI, lo que lo hace adecuado para su uso en una variedad de condiciones de iluminación. Puedes ajustar el brillo según tus necesidades.

Enfoque automático y corrección automática de la trapezoidal: Estas características permiten que el proyector ajuste automáticamente el enfoque y la alineación de la imagen cada vez que se enciende o se mueve, lo que facilita su configuración y uso.

Puedes ajustar la orientación de la proyección según donde coloques el proyector (frontal, trasero, techo frontal, techo trasero).

: Puedes ajustar la orientación de la proyección según donde coloques el proyector (frontal, trasero, techo frontal, techo trasero). Tamaño de la imagen: El proyector puede producir una imagen de entre 40″ y 120″, lo que te permite adaptar la visualización a tu espacio con una relación de proyección de 1,2:1.

En estas imágenes podéis ver algunas pantallas de la configuración disponible:

El menú principal de la configuración es el que da acceso al resto de opciones que veis aquí abajo:

Calidad de la imagen

El XGIMI HALO + es un proyector portátil que ofrece una calidad de imagen excepcional para su tamaño. Consigue producir imágenes nítidas y claras, y el soporte para HDR10 y HLG garantiza una amplia gama de colores y un alto contraste, lo que resulta en imágenes vibrantes y realistas.

Uno de los aspectos más impresionantes del HALO + es su brillo. Como dije antes, tiene 900 lúmenes ANSI, siendo así capaz de producir imágenes brillantes y coloridas incluso en habitaciones con cierta cantidad de luz ambiental. Esto es especialmente útil para aquellos que planean usar el proyector en diferentes entornos, ya que no siempre es posible controlar completamente las condiciones de iluminación.

Evaluación de la calidad de la imagen en diferentes condiciones de iluminación

Para evaluar la calidad de la imagen del XGIMI HALO +, es importante considerar cómo se comporta en diferentes condiciones de iluminación. En un entorno completamente oscuro, el proyector brilla literalmente. Las imágenes son nítidas y claras, con colores vibrantes y un contraste impresionante. Los negros son profundos y ricos, mientras que los blancos son brillantes y puros. La alta resolución del proyector asegura que los detalles finos se reproduzcan con precisión, lo que es especialmente notable al ver contenido en alta definición o 4K.

En una habitación con luz ambiental, el rendimiento del HALO + sigue siendo impresionante. Aunque la calidad de la imagen puede verse ligeramente afectada por la luz adicional, el alto brillo del proyector ayuda a compensar esto. Las imágenes siguen siendo visibles y coloridas, aunque los negros pueden parecer un poco más grises y los colores un poco menos vibrantes. Sin embargo, en comparación con muchos otros proyectores portátiles, el HALO + se desempeña excepcionalmente bien en condiciones de luz ambiental.

Cuando se utiliza en un entorno brillante, como una habitación con muchas ventanas o luces encendidas, el HALO + lucha un poco más. Aunque las imágenes aún son visibles, la calidad de la imagen se ve significativamente afectada. Los colores parecen deslavados y los detalles pueden ser difíciles de discernir. Sin embargo, este es un problema común con todos los proyectores y no es exclusivo del HALO +.

En general, el XGIMI HALO + ofrece una calidad de imagen impresionante para un proyector de su tamaño y precio. Aunque su rendimiento puede verse afectado por la luz ambiental, sigue siendo capaz de producir imágenes nítidas y coloridas en una variedad de condiciones de iluminación. Ya sea que planees usarlo para ver películas, jugar a videojuegos o hacer presentaciones.

Reproducción de archivos

El XGIMI HALO + viene equipado con un potente sistema que permite la reproducción de archivos de video de alta definición y 4K. Aunque el proyector tiene una resolución nativa de 1080p, puede aceptar señales de entrada 4K y reducirlas a su resolución nativa. Esto significa que puedes disfrutar de contenido 4K, aunque se mostrará en 1080p.

Durante las pruebas usé un archivo de video muy exigente, un archivo de 140 megabits por segundo en 4K HEVC 10 bit. Logró hacerlo con solo unos pocos momentos de retraso y tartamudeo. También probé un archivo HD de 60 megabits por segundo, y se reprodujo sin problemas. No hubo retrasos ni tartamudeos notables, lo que indica que el proyector puede manejar fácilmente la reproducción de archivos de alta definición.

Experiencia de juego con el proyector

Llegó el momento de usar mi querida Xbox y ver cómo se porta el Halo +

La calidad de la imagen es nítida y fluida, mostrando los gráficos de los juegos en 1080p a 60 cuadros por segundo sin problemas. No se nota ningún retraso en la entrada ni desgarro de la imagen, lo que es esencial para una experiencia de juego inmersiva y sin interrupciones. Incluso al mover la cámara rápidamente en el juego, la imagen se mantiene estable y sin distorsiones. La inmersión que proporciona el jugar en una pantalla de hasta 120 pulgadas ya os la podéis imaginar, principalmente con juegos de coches.

La combinación de una imagen nítida y fluida, junto con el impresionante sonido de los altavoces Harman/Kardon, hace que la experiencia de juego sea verdaderamente inmersiva.

Altavoces integrados

El XGIMI HALO + viene con altavoces Harman/Kardon de 2 × 5W integrados, que proporcionan una calidad de sonido impresionante para un proyector de su tamaño. Estos altavoces están afinados para ofrecer un sonido claro y rico, con buenos medios y agudos.

Durante la prueba, se reprodujo una muestra de música al 100% del volumen para evaluar la calidad del sonido. Los resultados fueron bastante impresionantes. A pesar de su tamaño compacto, los altavoces del HALO + lograron producir un sonido potente y lleno de matices. El bajo es notablemente bueno para un proyector de este tamaño, y los medios y agudos también son claros y bien definidos.

Es importante mencionar que, aunque los altavoces integrados del HALO + son excelentes para un proyector portátil, no pueden reemplazar un sistema de sonido 2.1 o de sonido envolvente completo. Sin embargo, para su uso como proyector portátil o reproductor de música, los altavoces integrados son más que suficientes.

Ruido del ventilador

Llegamos al punto donde pecan casi todos los proyectos, el ruido del ventilador.

Me ha sorprendido que el HALO + se mantenga a un nivel bastante bajo, por debajo de los 30dB, lo que es una buena noticia para aquellos usuarios que son sensibles al ruido. Conseguí ver Blade Runner sin que el ventilador me arruine la banda sonora, y eso ya dice mucho.

Durante la revisión, no se observó que el ruido del ventilador aumentara en RPM, lo que significa que el nivel de ruido se mantiene constante independientemente de la intensidad de uso del proyector. Esto es especialmente importante durante las sesiones de visualización prolongadas, donde un aumento en el ruido del ventilador podría ser molesto.

Conclusión

Partamos del hecho de que no estamos hablando de un proyector de esos que se ven por Amazon por 100 euros. El Halo+ es una de esas maravillas que pedimos a los Reyes Magos, con un precio de más de 800 euros, para los que son realmente exigentes en la material.

No se lo voy a recomendar a nadie que no disfrute con la experiencia de tener un cine en casa o de jugar en una pantalla enorme, pero si no estás dentro de ese grupo, hay pocas opciones de ese precio que rivalicen con sus funciones.

Su brillo mejorado, su resolución, la vida útil de la lámpara, el soporte 3D, MEMC, enfoque automático y corrección automática de la trapezoidal, el sistema operativo, la conectividad, el audio… es un gama alta con todas las letras.

Enlace: es.xgimi.com/pages/halo-plus

Precio: 849 euros.