YouTube hace que sea más fácil usar diferentes cuentas en Android TV

El equipo de YouTube compartió un resumen de las novedades que los usuarios ya pueden encontrar en la app de YouTube para Smart TV.

Una serie de funciones que hace que sea más fácil compartir el TV con los diferentes miembros de la familia cuando usamos YouTube.

YouTube trae más novedades a Smart TV y consolas

Una de las novedades que ha implementado YouTube en Smart TV y consolas facilita usar diferentes cuentas. Para que no tengas que pasar por el tedioso proceso de cerrar y abrir sesión cada vez que quieres cambiarte de cuenta de YouTube, permite que los usuarios inicien sesión con diferentes cuentas.

De esta manera, podrán cambiar de cuenta fácilmente sin tener que cerrar sesión. Y siguiendo con esta dinámica, también hace que sea más fácil cambiar a un perfil infantil de YouTube Kids, sin necesidad de ir constantemente hasta el icono de la aplicación.

Mejoras de YouTube para descubrir nuevos contenidos

Por otro lado, también se han sumando nuevas dinámicas que facilitan que los usuarios descubran nuevos contenido. Por ejemplo, la app de YouTube en la TV ahora muestra los Shorts entre los resultados de búsqueda. Así que si te gusta ver contenido en este formato tendrás más opciones para descubrir desde tu Smart TV.

También se ha mejorado la forma de presentar las recomendaciones para que las sugerencias se sigan actualizando a medida que el usuario se desplaza por las listas. Y un bonus que encontrarás en la app de YouTube, si la usas desde un Android TV, es que puedes usar los comandos de voz del Asistente de Google.

Una dinámica que te resultará útil si quieres, por ejemplo, suscribirte o cancelar la suscripción a un canal, dar Me Gusta, etc. Y si te gustan los podcasts, ya no tendrás que complicarte para conseguir este contenido desde la TV, ya que la app de YouTube lo mostrará en su menú de navegación.