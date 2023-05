Project Q – Sony revive el mundo de las consolas portátiles con un nuevo dispositivo de streaming

Sony, la gigante de la tecnología, ha anunciado un nuevo dispositivo portátil que promete revolucionar la forma en que jugamos. Este dispositivo, conocido como Project Q, permitirá a los jugadores disfrutar de sus juegos de PlayStation favoritos en cualquier lugar a través de la función Remote Play.

¿Qué es el Project Q?

El Project Q es un dispositivo portátil de Sony que se conectará a la consola PlayStation para transmitir juegos. Este dispositivo cuenta con una pantalla de 8 pulgadas y parece un mando extendido con una pantalla de visualización. Se espera que se lance al mercado más adelante este año.

Características del Dispositivo Portátil de Sony

El dispositivo portátil de Sony, Project Q, cuenta con una pantalla LCD de 8 pulgadas capaz de proporcionar una resolución de 1080p a 60 fps. El diseño del dispositivo es similar al del mando DualSense de Sony, lo que proporciona una experiencia de juego familiar para los usuarios de PlayStation.

El Project Q se conectará a la consola PlayStation a través de la función Remote Play, lo que significa que los juegos se transmitirán desde la consola a través de una conexión a Internet. Para que esto funcione, la consola debe tener una conexión a Internet estable y el dispositivo portátil debe estar conectado a una red Wi-Fi con buena conectividad.

¿Sony Ofrecerá Juego en la Nube?

Una de las grandes preguntas que rodean al Project Q es si Sony ofrecerá una alternativa de juego directamente desde la nube. Esta característica permitiría a los jugadores acceder a sus juegos sin necesidad de una consola PlayStation, lo que podría ser un gran atractivo para muchos usuarios.

El anuncio del nuevo dispositivo portátil de Sony, Project Q, es una noticia emocionante para los gamers. Con la capacidad de transmitir juegos desde la consola PlayStation, este dispositivo podría cambiar la forma en que jugamos. Aunque todavía hay muchas preguntas sin respuesta, estamos ansiosos por ver lo que Sony tiene reservado para nosotros.

Resumen de lo presentado por Sony en PlayStation Showcase

El CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, presentó los avances más emocionantes de la PS5, enfatizando la imaginación y la creatividad de los desarrolladores de juegos.

La PS5 ha sido el hogar de numerosos títulos populares y queridos por los fans. Sin embargo, según Ryan, los desarrolladores apenas están empezando a explorar las posibilidades que esta consola de última generación puede ofrecer. Durante el evento, se brindó un vistazo a algunos de los juegos más impresionantes y creativos que están por venir, tanto para la PS5 como para el esperado PlayStation VR2.

El evento destacó por la diversidad de géneros y estilos artísticos de los nuevos títulos presentados. Se rindió homenaje a franquicias icónicas como Metal Gear Solid y Resident Evil, así como a secuelas de juegos populares como Dragon’s Dogma, Alan Wake y Arizona Sunshine.

Juegos que desafían los límites

PlayStation Studios, conocida por su amplia biblioteca de juegos, mostró adelantos de nuevos proyectos multijugador para PS5™ y PC, incluyendo Fairgame$ de Haven Studios, Concord de Firewalk Studios y Helldivers 2 de Arrowhead Game Studios. Además, Bungie presentó Marathon, un nuevo shooter de ciencia ficción y la próxima gran expansión de Destiny 2, The Final Shape.

El evento también contó con anuncios de terceros, como Capcom, EA, Konami y Square Enix, que presentaron novedades sobre títulos como Assasin’s Creed Mirage, Street Fighter 6 y Final Fantasy XVI. Los juegos independientes de estudios como Dreamlit Games, Devolver, Giant Squid, Kepler Interactive y Nomada también tuvieron su espacio.

Para PlayStation VR2, se revelaron títulos altamente esperados como Beat Saber, Synapse, Arizona Sunshine 2, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, Resident Evil 4 VR Mode y Crossfire: Sierra Squad.

El punto culminante del evento fue el extenso tráiler y gameplay de Marvel’s Spider-Man 2, la muy esperada secuela desarrollada por Insomniac Games, que se lanzará en otoño para PS5. El metraje mostró los impresionantes entornos del juego y presentó la capacidad de los jugadores para cambiar entre personajes mientras dominan nuevas habilidades y se enfrentan a nuevos villanos como Kraven el Cazador y Lizard.

Innovación tecnológica y accesorios emocionantes

La presentación también reveló algunos de los emocionantes avances tecnológicos que Sony tiene preparados. Se anunció el Project Q y sus primeros auriculares PlayStation, diseñados para ofrecer una inmersión de audio de próxima generación tanto en la PS5 como en PC. Estos auriculares inalámbricos permitirán una conexión Bluetooth y proporcionarán una calidad de sonido excepcional con baja latencia. Los jugadores podrán sumergirse por completo en el mundo de los juegos con una experiencia auditiva superior.

Mirando hacia el futuro de PlayStation

El evento de PlayStation 5 ofreció una emocionante visión del futuro de los juegos y la tecnología. Los títulos presentados prometen aventuras emocionantes y gráficos impresionantes que solo son posibles gracias al poder y la innovación de la PS5. Por otro lado, las nuevas tecnologías y accesorios brindarán a los jugadores experiencias más inmersivas y emocionantes.

Este evento de PlayStation 5 es solo el comienzo. A medida que la industria de los videojuegos evoluciona y los desarrolladores continúan explorando las capacidades de la PS5, podemos esperar más sorpresas y emociones en el horizonte. Sony demuestra su compromiso con la innovación y la entrega de experiencias que cautivan a los jugadores de todo el mundo.

Podéis ver el lanzamiento que Sony hizo en este enlace