La organización SETI (Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, por sus siglas en inglés) en colaboración con la Agencia Espacial Europea, ha dado a conocer un proyecto llamado «A Sign in Space» que simulará una transmisión desde el espacio. Este evento permitirá a los científicos y al público en general prepararse para el escenario hipotético de recibir un mensaje de una civilización extraterrestre.

El Gran Experimento

La ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), una nave espacial de la Agencia Espacial Europea que se encuentra en órbita alrededor de Marte, será la encargada de enviar este mensaje codificado el 24 de mayo de 2023. Para los menos familiarizados con la jerga espacial, TGO es una misión que tiene como objetivo buscar indicios de gases que podrían estar relacionados con procesos geológicos o biológicos en Marte.

Este mensaje codificado llegará a tres grandes observatorios de radioastronomía en diferentes partes del mundo: el Allen Telescope Array (ATA) del Instituto SETI, el Green Bank Telescope (GBT) del Observatorio Green Bank (GBO), y la Estación de Radioastronomía de Medicina, que está a cargo del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia (INAF).

Colaboración Global

El proyecto «A Sign in Space» no solo está diseñado para expertos en ciencias, sino que también invita al público a colaborar en el desciframiento e interpretación del mensaje. Esta invitación abierta pretende movilizar a una diversidad de personas de diferentes culturas y disciplinas para trabajar juntas en la búsqueda de significado en este mensaje simulado.

El SETI ha planeado un evento de transmisión en vivo en las redes sociales, donde se entrevistará a los miembros clave del equipo del proyecto. Este evento será moderado por el Dr. Franck Marchis desde el Instituto SETI y Victoria Catlett desde el Observatorio Green Bank.

«A Sign in Space» y la Comunidad Global

El Proyecto «A Sign in Space» nos brinda la oportunidad de simular cómo se manejaría la humanidad frente a un escenario de contacto con inteligencia extraterrestre. Según expresa la artista visionaria detrás del proyecto, Daniela dePaulis, esta experiencia pretende ser transformadora y provocar una búsqueda de significado a nivel global.

Todos los que decodifiquen e interpreten el mensaje pueden discutir su proceso en el servidor Discord del proyecto. Las interpretaciones, pensamientos, y aportaciones artísticas y científicas pueden ser enviadas a través de un formulario especial en el sitio web del proyecto. Puedes encontrar más información en asignin.space/decode-the-message/

Algo más allá de una simple simulación, «A Sign in Space» se presenta como un reto a nuestra capacidad de trabajar juntos como especie frente a un acontecimiento de magnitud cósmica. Nos enfrenta a la posibilidad de no ser los únicos seres inteligentes en el universo y nos prepara para ese potencial encuentro. El desafío de decodificar un mensaje extraterrestre no solo será técnico o científico, también será cultural y humanístico. Y aunque todavía no sabemos si algún día recibiremos un mensaje real de otra civilización, proyectos como este nos ayudan a prepararnos para ese histórico momento.

Puedes encontrar más detalles sobre el proyecto en su página oficial asignin.space/