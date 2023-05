¿Necesitas verificar el estado de tus vuelos desde tu móvil? Así puedes hacerlo

¿Sabías que también puedes verificar el estado de tus vuelos desde tu móvil? Pues sí, es cierto. Y es que en el mundo digital de hoy en día, la información está al alcance de tu mano, así que qué mejor que aprovechar las ventajas que tu teléfono móvil te ofrece y mantenerte informado sobre tus vuelos en cualquier momento.

En primer lugar, es importante destacar que la mayoría de las aerolíneas tienen aplicaciones móviles dedicadas que te permiten acceder a información actualizada sobre tus vuelos.

Si aún no tienes la aplicación de tu aerolínea instalada en tu teléfono, lo primero que debes hacer es dirigirte a la tienda de aplicaciones correspondiente (ya sea App Store para dispositivos iOS o Google Play para móviles Android) y buscar la aplicación oficial de la aerolínea.

Una vez que hayas descargado e instalado la aplicación, ábrela y busca la sección de Estado de vuelos o una función similar. Por lo general, encontrarás esta opción en la pantalla de inicio o en el menú principal de la aplicación. Al acceder a esta sección, se te pedirá que ingreses la información relevante de tu vuelo, como el número de vuelo o el origen y destino.

Después de proporcionar la información necesaria, la aplicación te mostrará el estado actual de tu vuelo. Esto incluirá detalles como la hora de salida programada, la hora de llegada estimada, posibles retrasos o cancelaciones, la puerta de embarque asignada, entre algunos otros detalles. De hecho, muchas de estas apps también ofrecen notificaciones push para mantenerte actualizado sobre cualquier cambio en el estado de tu vuelo, lo cual está bastante útil, por supuesto.

En el caso de que no desees descargar la aplicación de la aerolínea o si no encuentras una versión oficial, no hay de qué preocuparse, puesto que muchas aerolíneas también tienen sitios web móviles optimizados que te permiten verificar el estado de tus vuelos sin necesidad de descargar ninguna app adicional. Simplemente abre el navegador web de tu teléfono y visita el sitio web oficial de la aerolínea.

Una vez en el sitio web, busca la opción de Estado de vuelos o una pestaña similar. Al igual que en la aplicación, se te solicitará que ingreses la información relevante de tu vuelo. Proporciona los detalles necesarios y espera a que la página cargue la información actualizada, básicamente eso sería todo.