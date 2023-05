Lo nuevo de WhatsApp para proteger las conversaciones más privadas de miradas ajenas

WhatsApp, la popular plataforma de mensajería de Meta, está anunciando la llegada oficial de la función de bloqueo de chats, que permite llevar aquellas conversaciones que sean consideradas como más privadas a un ámbito más protegido.

De esta manera, en caso de que se tenga que prestar o compartir el móvil a un tercero por cualquier situación que se llegue a presentar por el camino, la persona que tenga momentáneamente el móvil no podrá acceder a las conversaciones ni de forma accidental.



Se suma además el hecho de que las conversaciones protegidas tampoco llegarán a presentar notificaciones en pantalla sobre los nuevos mensajes que vayan llegando con el tiempo, de modo que la persona no se enterará de lo que se hablan en las mismas.

Sólo podrá ser accesible por uno mismo y nadie más

Para acceder a las conversaciones de chat protegidas bajo la nueva función, tan sólo será necesario aportar la contraseña o bien identificarse mediante datos biométricos. Y para proteger las conversaciones más privadas, WhatsApp dice que:

Para bloquear un chat, toca el nombre de la persona o del grupo, y selecciona la opción “Bloquear”. Para ver estos chats, arrastra hacia abajo la bandeja de entrada lentamente, e ingresa tu contraseña o datos biométricos.

Se implementarán nuevas opciones en los próximos meses

La llegada de la nueva función es sólo el principio de lo que está por venir para evitar el acceso de las conversaciones a terceros, ya que el equipo de WhatsApp promete estar ya trabajando en nuevas opciones que permitan que la función pueda disponer de nuevas posibilidades, como:

bloquearlos (los chats) en dispositivos vinculados y de crear una contraseña personalizada para tus chats que sea distinta de la que usas en el teléfono.

Podemos entender que la plataforma podrá estar atenta a los usos y a las opiniones de los usuarios que les vayan llegando acerca de la nueva función para seguir mejorándola y ampliando las opciones hasta donde llegue a ser posible para proteger las conversaciones más privadas.

Función que ya va llegando a los móviles

Ya es cuestión de que la nueva función vaya llegando a todos los usuarios, siendo siempre recomendable tener la última versión instalada en el dispositivo.

Podemos entender que la nueva función va llegando a los dispositivos móviles, como muestra la captura oficial, aunque no sabemos si la misma también va caminando hacia la experiencia de escritorio, ya que no hay mención al respecto en el anuncio de hoy, aunque no nos debería extrañar que también implemente el acceso a los chats bloqueados en su nueva carpeta protegida con el tiempo.

Más información/Crédito de imagen: WhatsApp