Intrinsic de Alphabet lanza Flowstate: una nueva era en el desarrollo de aplicaciones robóticas

En un mundo donde la robótica está en constante evolución, Alphabet, la empresa matriz de Google, ha dado un paso adelante con el lanzamiento de Flowstate, una plataforma de desarrollo de aplicaciones robóticas. Este producto es el primero de Intrinsic, una empresa que se graduó de Alphabet X en 2021.

El auge de la robótica y la necesidad de Flowstate

La robótica ha encontrado su lugar en numerosos sectores, desde almacenes hasta fábricas. Sin embargo, la gestión y programación de estos sistemas robóticos sigue siendo un desafío. El software propietario para estos sistemas es generalmente difícil de desarrollar y no funciona con sistemas de terceros.

Aquí es donde entra Flowstate. Esta plataforma de desarrollo está diseñada para ayudar a los no robotistas a desarrollar flujos de trabajo para estos sistemas de hardware. Según Wendy Tan White, CEO de Intrinsic, Flowstate es un «constructor de soluciones». Permite diseñar, construir y desplegar flujos de trabajo, incluso con habilidades que no existen o no son fácilmente accesibles hoy en día.

¿Cómo funciona Flowstate?

En el núcleo del sistema se encuentra un árbol gráfico que permite a los usuarios encadenar flujos de trabajo más complejos. Las habilidades existentes incluyen estimación de pose, manipulación, inserción basada en fuerza y planificación de ruta. La plataforma también se abrirá a desarrolladores de terceros que pueden diseñar sus propias habilidades para ser integradas en los flujos.

Otra pieza importante de Flowstate es la simulación. Esta es una herramienta clave en la mayoría de las implementaciones robóticas actuales, ya que permite a los usuarios ejecutar escenarios simultáneamente en un mundo virtual para determinar resultados en el mundo real. Para esto, la plataforma utiliza Gazebo, una plataforma de código abierto gestionada por Open Robotics.

Las características clave de Flowstate incluyen un generador de procesos gráficos que elimina la necesidad de una amplia experiencia en programación, la capacidad de iterar rápidamente sin necesidad de cambiar entre otras herramientas y la capacidad de simular y validar soluciones sin tocar una sola pieza de hardware. La plataforma también permite la codificación del conocimiento del dominio en «habilidades» personalizadas que se pueden usar y reutilizar, lo que hace que el proceso de creación de soluciones sea más rápido y escalable.

Intrinsic y su relación con Open Robotics

Intrinsic adquirió la Corporación de Robótica de Código Abierto, el brazo con fines de lucro conectado a Open Robotics, en diciembre pasado. Según Brian Gerkey, CEO de Open Robotics, ahora director de Open Robotics en Intrinsic, el equipo de ingeniería central que trabajaba bajo la Fundación de Robótica de Código Abierto (OSRF) ahora trabaja en Intrinsic.

Intrinsic también ha anunciado a Comau, un fabricante líder de robots e integrador de sistemas globales, como su primer socio de la industria. Utilizando Flowstate y la plataforma Intrinsic subyacente, Comau ha creado una solución modular para el montaje de un supermódulo de vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV).

El lanzamiento de Flowstate marca un hito en el desarrollo de la robótica. Esta plataforma no solo facilitará el desarrollo de aplicaciones robóticas, sino que también permitirá a los desarrolladores de terceros contribuir con sus propias habilidades. Con más de 100 inscripciones en la primera hora de su lanzamiento, Flowstate promete ser un cambio de juego en el campo de la robótica.

Más información en intrinsic.ai