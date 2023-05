Contactos de Google tiene una nueva función para que no olvides los cumpleaños de tus amigos

Si usas la app de Google para gestionar tus contactos desde el móvil, te servirá contar con su nueva función.

No solo te permitirá tener una ficha más completa de tus contactos, sino que te también te dará posibilidad de configurar recordatorios de cumpleaños. Una dinámica que te hará olvidar de Facebook para recordar este dato.

Contactos de Google permite tener una ficha más completa de nuestros contactos

La mayoría de los usuarios olvidan los cumpleaños de sus contactos, y hasta de sus amigos. Un problema que muchos solucionaban con Facebook, ya que envía recordatorios de los cumpleaños.

Pero si usas Contactos de Google podrás obviar la dinámica de Facebook, ya que la misma app te mostrará este dato. Para ello, la app ahora tiene una nueva sección para que agregues los cumpleaños de tus contactos, o de aquellos a los que te interesa recordarlos.

Para saber quiénes tienen ese dato agregado, y quiénes no, solo tienes que buscar el icono de la torta de cumpleaños. Si ves este icono al lado del perfil es que no has agregado la fecha de cumpleaños.

Configurar recordatorios de cumpleaños en la app Contactos de Google

Una vez que agregas este dato, no solo se mostrará en la app a los contactos que están próximos a cumplir años, que también verás una notificación. Junto con la notificación de cumpleaños tendrás los accesos directos para enviarle un mensaje de texto o llamarlo.

Por supuesto, podrás seleccionar a los contactos que se mostrarán en estos recordatorios, para que no estés recibiendo notificaciones constantemente con cumpleaños de personas que no te interesan, o no son tan cercanas.

Si bien se trata de una actualización menor, te ahorrará tener que depender de otras aplicaciones para recordar los cumpleaños de tus amigos, y podrás gestionar toda la información desde una misma app.