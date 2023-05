Un televisor 4K HDR de 55″ gratis a cambio de publicidad permanente, así es Telly

¿Te imaginas poder disponer de un televisor de 55 pulgadas de pantalla a resolución 4K HDR en tu salón completamente gratis a cambio de recibir publicidad en una pantalla secundaria de forma permanente? En los tiempos en los que vivimos, no sería extraño que llegase a existir, y más con el éxito que están teniendo plataformas de televisión gratuitas como Pluto TV en detrimento de la TDT, y también ante la necesidad de la publicidad de poder reinventarse para seguir llamando la atención a los potenciales consumidores.

Pues bien, esta opción de televisión si es, desde hoy, una realidad y la ofrece Telly, una compañía lanzada por el cofundador de Pluto TV, Ilya Pozin, y que consiste en un televisor con una pantalla principal de 55 pulgadas que llevará aparejada también una pantalla secundaria, considerada como pantalla inteligente, en la cual mostrar la publicidad de forma permanente así como una variedad de widgets, como noticias, información meteorológica, entre otras posibilidades.

Entre las dos pantallas habrá una barra de sonido que integrará además una cámara web y un micrófono para llevar a cabo videoconferencias a través de Zoom, entre otras posibilidades. Ahora bien, cuando el usuario deje de ver la televisión, la pantalla principal también servirá de soporte publicitario, generando nuevas experiencias publicitarias.

TellyOS, su sistema operativo

También hay que considerar que este televisor cuenta con un sistema operativo propio llamado TellyOS, que actualmente no es compatible con los servicios de transmisión de vídeo de terceros como Netflix, Prime Video, etc.

Pero para solventar la situación, el televisor cuenta con un dongle Android TV 4K gratuito para optar por usar cualquier plataforma de transmisión de vídeo que se desee, aunque como cualquier otro televisor, los usuarios podrán conectar otro dispositivo de transmisión de vídeo que deseen.

A este respecto, el dispositivo cuenta con tres entradas HDMI, dos entradas USB y, lógicamente, un sintonizador incorporado para ver los canales de televisión tradicionales.

Opción no apta por los preocupados por su privacidad

En lo que respecta a la privacidad, según recoge de The Verge, pues no es apto por quienes quieren proteger su intimidad y vida privada, ya que Telly dice que «puede recopilar información sobre el contenido de audio y vídeo que ve, los canales que ve y la duración de sus sesiones de visualización», unido además interacciones como las búsquedas, los botones pulsados, así como «presencia física de usted y cualquier otra persona que use el televisor en un momento dado».

Aquellos que opten porque no recopilen sus datos no podrán acceder a los servicios e incluso llegarán a tener que devolver la unidad recibida, y en caso de no hacerlo, Telly cobrará automáticamente la cantidad de 500 dólares.

Dispone de una serie de servicios y su propio asistente por voz

Y hablando de servicios, Telly también ofrece juegos y reproducción de audio a través diversos servicios, aún desconocidos públicamente, y cuenta además con su propio asistente por voz que se invocará a través de «Hey Telly», que actualmente servirá para programar alarmas y poco más.

Más adelante llegará un programa de recompensas por la que, entre otras cosas, permitirá que los usuarios puedan recibir un bono de acceso gratuito por un periodo de tiempo a algunas plataformas de transmisión de vídeo, entre otras posibilidades.

500.000 unidades esperando a ser repartidas

La compañía ya cuenta con unas 500,000 unidades de su televisor esperando a llegar a los futuros propietarios a lo largo de este próximo verano. Los interesados tan sólo tendrán que ir a la web freetelly.com y reservar su unidad, aunque no sabemos si la compañía también llegará a ofrecerlo en mercados internacionales.

Enlace/Crédito de imagen: Telly