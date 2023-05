Para verificar si algún tercero o extraño ha ingresado a tu cuenta de Instagram

En estos tiempos en los que pasamos gran parte de nuestras vidas en línea, es más importante que nunca mantener nuestra información personal y nuestras cuentas de redes sociales seguras.

Y hablando de redes sociales, Instagram hace todo lo posible para mantener la seguridad de sus usuarios. Sin embargo, nunca se sabe quién puede estar tratando de acceder a tu cuenta sin tu conocimiento.

Por suerte, hay maneras de detectar si alguien ha entrado en tu cuenta de Instagram sin tu permiso. A continuación, te mostramos cómo hacerlo.

Verifica tus actividades recientes

Instagram te permite ver todas las actividades recientes en tu cuenta. Desde el menú principal, dirígete a tu perfil y toca el icono de las tres líneas en la esquina superior derecha. Luego, ingresa en Configuración y, en la parte inferior, accede a la opción de Actividad de inicio de sesión.

Aquí podrás ver todos los dispositivos que han iniciado sesión en tu cuenta, así como la ubicación y la hora de la última actividad. Si ves algo sospechoso, es posible que alguien haya entrado en tu cuenta sin tu permiso.

Verifica tus correos electrónicos

Si alguien ha intentado acceder a tu cuenta de Instagram, es posible que hayas recibido un correo electrónico de Instagram notificándote que alguien intentó cambiar tu contraseña o correo electrónico de registro. Si recibes un correo electrónico de este tipo y no has realizado ningún cambio en tu cuenta, es posible que alguien haya intentado acceder a tu cuenta sin tu permiso.

Cambia tu contraseña

Si sospechas que alguien ha accedido a tu cuenta de Instagram sin tu permiso, lo mejor que puedes hacer es cambiar inmediatamente tu contraseña. Asegúrate de crear una contraseña segura que incluya letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Además, no compartas tu contraseña con nadie y no uses la misma contraseña para varias cuentas.

Habilita la autenticación de dos factores

La autenticación de dos factores es una función de seguridad adicional que agrega una capa extra de protección a tu cuenta de Instagram. Si alguien intenta acceder a tu cuenta desde un dispositivo no reconocido, recibirás un código de seguridad en tu teléfono que deberás ingresar para confirmar tu identidad. Para habilitar la autenticación de dos factores, dirígete a Configuración y entra en Seguridad. Luego y como último paso, activa la opción de Autenticación de dos factores.