Nacen en el Reino Unido bebés con ADN de tres personas

En el Reino Unido, se ha confirmado el nacimiento de al menos un bebé con ADN proveniente de tres personas diferentes. Este avance tecnológico, conocido como terapia de reemplazo mitocondrial (TRM), es una forma especial de fertilización in vitro (FIV) diseñada para prevenir enfermedades genéticas graves en futuros bebés. Aunque este anuncio no es reciente, el periódico The Guardian pudo obtener una confirmación oficial a través de una solicitud de información.

Avanzando en la tecnología reproductiva

La Universidad de Newcastle, en colaboración con el Centro de Fertilidad de Newcastle, ha sido pionera en la terapia de reemplazo mitocondrial. Esta técnica permite el nacimiento de bebés sanos al reemplazar las mitocondrias defectuosas presentes en el óvulo materno con mitocondrias saludables provenientes de una donante.

¿Qué son las mitocondrias y por qué son importantes?

Las mitocondrias son pequeñas estructuras presentes en nuestras células que actúan como las unidades de energía. Son responsables de suministrar energía a nuestras células y asegurar su correcto funcionamiento. Cuando las mitocondrias están dañadas o presentan mutaciones genéticas, pueden ocasionar enfermedades graves, especialmente en órganos con alta demanda energética, como el corazón, los músculos y el cerebro.

La solución a través de la terapia de reemplazo mitocondrial

La terapia de reemplazo mitocondrial es una técnica que permite prevenir la transmisión de enfermedades mitocondriales graves de madre a hijo. A diferencia de la FIV tradicional, donde se fertiliza un óvulo con un espermatozoide, en la TRM se reemplazan las mitocondrias defectuosas del óvulo materno con mitocondrias sanas de una donante.

El nacimiento de bebés con ADN de tres personas

En estos casos, el bebé nacido tiene ADN nuclear de sus padres biológicos, pero una pequeña fracción del ADN mitocondrial proviene de la donante. Aproximadamente el 0,1 por ciento del ADN total del bebé será del donante. Esta contribución genética puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para aquellos que padecen enfermedades mitocondriales graves, ya que garantiza un suministro adecuado de energía para el correcto desarrollo y crecimiento del organismo.

Los avances en el Reino Unido

El Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar el uso de la terapia de reemplazo mitocondrial. Sin embargo, para proteger la seguridad y privacidad de las personas involucradas, los casos se han mantenido en privado. Según la Autoridad de Fertilización y Embriología Humana (HFEA), se han concedido aprobaciones para el tratamiento a 32 pacientes, y se ha confirmado que menos de cinco bebés han nacido utilizando esta técnica.

Consideraciones y seguimiento a los bebés nacidos

Los científicos y expertos en el campo de la terapia de reemplazo mitocondrial están interesados en conocer más detalles sobre los bebés nacidos a través de este procedimiento. Se plantean preguntas sobre la eficacia de la técnica a nivel práctico, si los bebés están libres de enfermedades mitocondriales y si existe algún riesgo de desarrollar problemas a largo plazo o de transmitir la enfermedad a su descendencia en el caso de las mujeres.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre los bebés nacidos con ADN de tres personas en el Reino Unido. El equipo de Newcastle, encargado de llevar a cabo los procedimientos, se ha mostrado cauteloso y ha priorizado la protección de la privacidad de las familias involucradas. Sin embargo, se espera que en el futuro se publiquen más datos una vez que hayan sido revisados por expertos en el ámbito científico.

Es importante destacar que, aunque el Reino Unido ha liderado este avance en la tecnología reproductiva, otros países como México, Ucrania y Grecia también han reportado el nacimiento de bebés con ADN de tres personas. Cada país tiene su propio marco regulatorio y protocolos para garantizar que la donación mitocondrial se realice de manera segura y ética.

Reflexiones sobre el proyecto

La terapia de reemplazo mitocondrial representa un importante avance en el campo de la reproducción asistida y ofrece esperanza a parejas que llevan consigo la carga genética de enfermedades mitocondriales graves. Al permitirles tener hijos biológicos sin el riesgo de transmitir estas enfermedades, se brinda una oportunidad única para formar una familia sana y sin limitaciones genéticas.

Sin embargo, es fundamental seguir investigando y recopilando datos a largo plazo para comprender mejor los resultados y posibles implicaciones de esta técnica. El seguimiento de los bebés nacidos mediante terapia de reemplazo mitocondrial es esencial para evaluar su salud a medida que crecen y se convierten en adultos, así como para determinar si hay alguna repercusión en su descendencia.

La divulgación de información precisa y accesible sobre la terapia de reemplazo mitocondrial es crucial para fomentar la comprensión y el debate informado sobre este avance científico. Esto permitirá a la sociedad evaluar los beneficios y los posibles riesgos éticos, así como promover una regulación adecuada que garantice la seguridad y la equidad en el acceso a estas técnicas reproductivas.