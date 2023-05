Así es la nueva Google Pixel Tablet

Desde hace un año, el equipo de Google fue dando pistas de su Pixel Tablet, y ahora finalmente es oficial.

Con Google Tensor G2 como su punto fuerte, esta tablet combina una serie de características interesantes, que se potencia con el uso de accesorios. Te contamos los detalles.

Si bien la IA fue la protagonista de Google I/O 2023, también tuvimos lanzamientos importantes en hardware. Ya te contamos todo lo que puede ofrecer el primer móvil plegable de Google, y ahora es el turno de Pixel Tablet.

Si bien no se aleja demasiado de las propuestas que ya encontramos en el mercado, la tableta de Google tiene algunas características interesantes a destacar.

Diseño, pantalla y rendimiento de la Google Pixel Tablet

Si nos detenemos en el diseño de la Google Pixel Tablet, no encontraremos grandes sorpresas. Verás que sigue la misma línea minimalista y elegante que los móviles Pixel, con acabado en cerámica y materiales de aluminio.

Por otro lado, la tablet de Google cuenta con una pantalla de IPS-LCD de 11 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600p y 60 Hz de tasa de refresco. Y supuesto, cuenta con procesador Google Tensor G2, que va acompañado de una configuración de 128 GB de almacenamiento interno y 8GB de RAM.

En cuanto a autonomía, puede darte hasta unas 12 horas de reproducción de vídeo. Cuenta con cámaras frontal y trasera, con sensores de 8 megapíxeles cada uno, así como cuatro altavoces estéreos y triple micrófono. Así que estás cubierto para las reuniones de trabajo y las videollamadas familiares.

Y en cuanto a las opciones de conectividad, tenemos Bluetooth 5.0, WiFi 6, USB- C.

Un dock que da superpoderes a la Google Pixel Tablet

Por supuesto, Google no iba a lanzar simplemente una tablet que no aportará algo diferente a lo que podemos encontrar en el mercado. Y si bien no encontramos esta característica diferenciadora en su diseño y hardware, lo consigue con un particular accesorio.

Tampoco es algo revolucionario, pero consigue el efecto sorpresa con el dock Charging Speaker Dock. Tan solo con conectar la tablet a este dock se consigue una dinámica similar a un Nest Hub.

No solo facilitará estar siempre activo en la tablet, sino que también aporta una serie de funciones. Así que está combinación permitirá que puedas darles usos extra a la tablet.

[…] cuando la tableta está en Modo concentrador, se convierte en un útil dispositivo doméstico que puede usar incluso con manos libres. Úselo como un controlador de hogar inteligente, reproductor de música y entretenimiento, asistente activado por voz o marco de fotos digital.

Precio y disponibilidad de Google Pixel Tablet

El precio de la Google Pixel Tablet es de 679 euros, en su versión de 8/ 128 GB. Pero hay una mala noticia, y es que no estará disponible a nivel mundial, ya que solo llegará a algunos mercados selectos. Esto deja fuera a España y América Latina. Sin embargo, puede que en el futuro esta propuesta cambie.

Un detalle a tener en cuenta es que el dock no forma parte del paquete cuando compras la tablet de Google, así que tendrás que comprarlo de forma independiente. Una inversión extra de unos 149 euros.