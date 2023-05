Este juego de Google creado con inteligencia artificial te hará olvidar de Wordle

Si eres fans de todo lo que se presenta mediante Google Arts & Culture Lab, te va a encantar los últimos lanzamientos.

Se trata de nuevos juegos creados con inteligencia artificial, que tienen como objetivo el aprendizaje mediante el juego. Y uno de ellos, nos recuerda la dinámica del famoso Wordle, pero con un detalle interesante.

Juegos de Google creados con inteligencia artificial

«¿Puedes adivinar la palabra oculta?», esa es la consigna de XYZ TOY. Es un juego que te propone adivinar una palabra, al estilo Wordle, pero con una gran particularidad. Las pistas para deducir la palabra escondida están en la tipografía creada por la IA.

El usuario tendrá que observar con detenimiento la tipografía, ya que los detalles que esconde están relacionados con la palabra. Y cuidado, que solo hay 5 intentos para adivinar la palabra.

Puede que no te cause tanta ansiedad para adivinar la palabra como sucede con Wordle, ni tampoco te resulte tan díficil, pero es una opción interesante para pasar un rato jugando con los más pequeños.

Otro juego que le puede gustar a los más pequeños es Odd One Out. Durante el juego se presentan diferentes imágenes, y el usuario tiene que señalar cuál no encaja con el resto, teniendo en cuenta la temática. Una dinámica que permitirá que los niños aprendan diferentes temas mientras juegan y se entretienen con las animaciones.

Por otro lado, en el juego llamado «Un-Dough!» la IA ha convertido el mundo en una gran masa de plastilina, y la misión es encontrar uno de los 50 monumentos culturales. Un juego con muchas animaciones y colores.

Y una propuesta que van a disfrutar aquellos que gusten de la poesía japonesa es «Haiku Imagined«. No se trata de un juego, sino que este experimento de Google ilustra poemas de haiku clásicos y modernos. Combina música de fondo y animaciones para dar contexto a la presentación del haiku.