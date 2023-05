Amazon llevará este año más de 100 originales de Prime Video a su plataforma de streaming gratuita Freevee

Amazon tiene la intención de impulsar el crecimiento de Freevee, su plataforma de streaming gratuita financiada con publicidad, conocida anteriormente como IMDb TV, y de la cual ya os hemos hablado anteriormente, a lo largo del presente año.

A través de la celebración IAB NewFronts de esta semana, la compañía ha señalado ante los anunciantes que irá incorporando a Freevee más de 100 series y películas originales de Amazon Prime Video a lo largo de estos próximos meses, permitiendo de esta manera que por primera vez, los anunciantes puedan colocar sus campañas publicitarias a la hora de visualizar los contenidos originales de Amazon.



Complementando a Amazon Prime Video

Ahora bien, esto no va a suponer competencia alguna a Amazon Prime Video, ya que en la mayoría de los casos, los contenidos se encontrarán incompletos, invitando de este modo a pasar a ser suscriptores a Amazon Prime Video, mientras que en los casos restantes se podrá optar por los contenidos completos pero con experiencia publicitaria agregada de la plataforma Freevee.

A modo de ejemplo, las series ”A League of Their Own”, “The Terminal List”, y “Paper Girls” dispondrá únicamente de tres episodios cuando lleguen a Freevee este mes de mayo, mientras que llegarán las temporadas completas de «Homecoming», «Upload» y la serie de ciencia ficción «The Vast of Night», las cuales seguirán estando disponibles en Amazon Prime Video sin publicidad, señala la compañía.

Los contenidos originales de Amazon Prime Vídeo se irán sumando al catálogo de la plataforma de streaming gratuita junto a los originales de Freevee de Amazon Studios, pero la estrategia de Amazon para Freevee va más allá de las películas y series bajo demanda.

También aumentará su oferta de canales FAST

En este sentido, Amazon también apuesta por aumentar el número de canales de televisión gratuitos con publicidad (FAST), existiendo en la actualidad un total de 250 canales de televisión temáticos en los Estados Unidos, teniendo la intención de incrementar su oferta FAST en 75 % a lo largo de este 2023.

Esta iniciativa llega en un momento en el que un mayor número de personas cancelan las suscripciones a las ofertas de televisión por cable y plataformas de streaming de pago, optando a su vez por plataformas gratuitas tipo Pluto TV, financiadas por publicidad.

La publicidad se está trasladando a las plataformas digitales de TV

Y esto a su vez llega también cuando la publicidad está pasando de estar en los canales de televisión tradicionales a las plataformas digitales de televisión. Sin ir más lejos, un reciente estudio de la firma de investigación Omdia a que los ingresos por publicidad de los llamados canales FAST crecieron casi 20 veces entre 2019 y 2022, y vislumbra que estos ingresos se triplicarán nuevamente antes de 2027.

Ante esta situación, y ante éxitos como la pseudo docuserie Jury Duty de Freevee, que ha permitido a la plataforma llegar a muchas más personas y posibilitar un mayor número de descargas en las tiendas de aplicaciones hasta una posición más decente, no es de extrañar que Amazon tome esta iniciativa, aunque lo malo es que Freevee se encuentra únicamente en los mercados de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania.

Más información: Amazon