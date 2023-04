Nextcloud, una plataforma de almacenamiento en la nube que deberías probar

El almacenamiento en la nube es algo que, sinceramente, a día de hoy resulta ser algo completamente necesario. Solo hay que tener en cuenta que los móviles a veces no llegan a contar con el suficiente espacio para almacenar todas las fotos y vídeos que tengas dentro de este.

Además de esto, podrás tener todo tu contenido multimedia almacenado allí en la nube para que en caso de perdida y robo de tu smartphone, puedas recuperar tus archivos sin ningún inconveniente.

Ahora bien, son muchas las opciones de conocida calidad que hay de servicios de alojamientos de archivos en la nube, y entre esa amplia variedad nos encontramos con Nextcloud, una interesante alternativa de código abierto que puede ser esa plataforma que estás buscando.

De qué se trata Nextcloud

Pues bueno, Nextcloud viene siendo una plataforma gratuita de almacenamiento en la nube y de código abierto que te permite almacenar, sincronizar y compartir archivos en línea, por lo que es posible acceder a tus archivos desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo con acceso a internet, sin mencionar que también se puede colaborar con otros usuarios.

Además, Nextcloud es fácil de usar y cuenta con una amplia gama de funciones de seguridad y privacidad, lo que la convierte en una opción bien interesante para individuos y empresas que buscan una solución de almacenamiento en la nube segura y confiable gracias a su enfoque en la privacidad y la seguridad.

Y decimos esto principalmente porque al ser una plataforma de código abierto, es posible revisar de cerca su funcionamiento y corregirlo en base a lo que desees. Entonces, Nextcloud te permite almacenar tus datos en tus propios servidores, lo que significa que tienes un control total sobre tus datos.

Con relación a esto, puedes también acceder a los servidores de Nextcloud en GitHub para encontrarte con diversos servicios, yendo desde gestores de agendas, tareas y llamadas seguras, hasta clientes de correo o editores de texto, entre otras cosas. De igual manera, la plataforma de Nextcloud ofrece funciones de cifrado y autenticación de dos factores para garantizar que tus datos estén seguros en todo momento.

En general podemos decir que Nextcloud es una alternativa de lo más interesante que cuenta con múltiples atributos. No obstante, claro que también tiene algunos puntos bajos en comparación a otras plataformas de almacenamiento en la nube, como Google One por ejemplo, ya que no siempre hay opciones gratuitas en disponibilidad para usar el servicio, por lo que lo más seguro es que debas adquirir una suscripción prémium.

Es cierto también que las suscripciones de Nextcloud pueden llegar a tener precios más elevados en comparación a las diversas plataformas de esta clase que podemos encontrar en Internet. Todo esto sin mencionar lo tedioso que puede ser transferir tus datos a Nextcloud, especialmente si empleas apps como calendarios, tareas o correos electrónicos.

Fuera de esto, Nextcloud viene siendo entonces una opción segura y que funciona bastante bien. Sin embargo en caso de que desees ahorrar unos cuantos euros y prefieras quedarte en plataformas más conocidas, tal vez la mejor opción sea buscar otro servicio de almacenamiento en la nube, mismamente como Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, etc.