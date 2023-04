Para ocultar archivos y carpetas en PC con Windows 11

Es más que posible que muchas veces desees ocultar ciertos archivos o carpetas de tu computadora para proteger tu privacidad o evitar que alguien los borre accidentalmente. Por suerte, en Windows 11, hay varias maneras de ocultar archivos y carpetas, y en este artículo te explicaremos cómo hacerlo correctamente y de manera segura.

Antes de comenzar, es bien importante que tengas en cuenta que ocultar archivos y carpetas no los protege completamente. Si alguien sabe cómo buscarlos, aún podrán encontrarlos, así que no confíes únicamente en ocultar los archivos y carpetas para proteger la información sensible. Asegúrate de tener un buen antivirus y de no compartir información confidencial en archivos o carpetas ocultos.

Dicho esto, ahora presta atención a las siguientes líneas puesto que te vamos a explicar el paso a paso de cómo ocultar tus archivos y/o carpetas de tu PC con Windows 11, así que sin mucho más que agregar, vamos con el tema en cuestión.

El método de las propiedades de los archivos

Este viene siendo el método más sencillo que hay para poder ocultar contenido de tu ordenador fácilmente. Para ello, busca el archivo o carpeta que desees ocultar y pulsa clic derecho sobre esta para que se aparezca el menú contextual.

Ahora, pulsa en la pestaña que indica Propiedades y que muestra el icono de una herramienta a su costado izquierdo. Cuando se abra la nueva ventana de propiedades, pulsa en la casilla superior que dice General para ubicarte en la sección desde donde se ocultan los archivos. Estando allí, activa ahora la casilla de Oculto que se mostrará en la zona inferior de la ventana o por último oprime en Aplicar.

Y listo, básicamente eso vendría siendo todo para esconder aquel contenido que no quieras que los demás vean en tu PC. Ya para poder ver esos archivos o carpetas que hayas ocultado, solo será necesario que abras el Explorador de archivos y luego que oprimas sobre el botón que dice Ver en el panel de configuración superior. Cuando se despliegue, posiciona el cursor sobre la opción de abajo que dice Mostrar y por último haz clic en la pestaña de Elementos ocultos.