Hackers roban datos de usuarios de sitios de citas

En un reciente ataque informático, hackers lograron acceder a información personal de usuarios de dos sitios de citas, CityJerks y TruckerSucker. El fundador de Have I Been Pwned, Troy Hunt, fue alertado sobre el hecho y confirmó que los hackers lograron obtener información como nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, contraseñas, imágenes de perfil, orientación sexual, fecha de nacimiento, ciudad y estado, direcciones IP y biografías.

Sin embargo, lo más preocupante es que las contraseñas robadas estaban cifradas con un algoritmo débil que podría ser descifrado fácilmente, permitiendo así a los hackers acceder a las contraseñas reales de los usuarios.

Además de la información básica de los usuarios, los hackers también obtuvieron mensajes privados, que incluyen propuestas sexuales y preferencias sexuales. El contenido robado se está vendiendo en un foro de hacking, según confirmó TechCrunch.

Los sitios afectados se enfocan en encuentros sexuales y tienen una gran cantidad de información personal de sus usuarios, por lo que la filtración de estos datos puede ser peligrosa para la privacidad y seguridad de los usuarios.

Un problema común pero delicado

Troy Hunt señaló que este tipo de filtración no es inusual en sitios de este tipo, pero el contenido robado es particularmente delicado y sensible. Los sitios de citas y encuentros sexuales son vulnerables a este tipo de ataques y a menudo no están lo suficientemente protegidos.

Es importante que los usuarios tomen medidas para proteger su información personal en línea, como elegir contraseñas seguras, no utilizar la misma contraseña en varios sitios y activar la autenticación de dos factores.

La filtración de datos de usuarios de sitios de citas y encuentros sexuales es un problema serio y preocupante. Estos sitios manejan información personal y sensible de sus usuarios, lo que los hace vulnerables a este tipo de ataques. A medida que la tecnología evoluciona, la seguridad en línea se vuelve cada vez más importante. Los sitios web y las aplicaciones deben tomar medidas para garantizar la seguridad de sus usuarios y proteger su información personal.

Los usuarios, por su parte, también deben ser conscientes de la importancia de proteger su información personal y tomar medidas para hacerlo. Es importante elegir contraseñas seguras y no utilizar la misma contraseña en varios sitios. Aún falta mucha educación digital para tener eso claro.