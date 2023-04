VOLTME Revo 140: La solución definitiva para tus necesidades de carga

El VOLTME Revo 140 es un innovador cargador GaN de 3 puertos que proporciona una solución de carga todo en uno para tus dispositivos electrónicos, incluyendo laptops, teléfonos, tabletas y relojes inteligentes. Gracias a su diseño compacto y eficiente, es ideal tanto para uso doméstico como para llevarlo contigo en tus viajes. En esta reseña, profundizaremos en las características y ventajas del VOLTME Revo 140, analizando por qué este cargador es una excelente opción para todos aquellos que buscan una solución de carga rápida, segura y eficiente.

Características del VOLTME Revo 140

Vamos ahora a por los detalles:

Tecnología de carga rápida de última generación

El VOLTME Revo 140 es compatible con múltiples protocolos de carga rápida, incluyendo GaN Power IC, PD 3.1, QC 5.0 y PPS. Esto lo convierte en un dispositivo altamente versátil que puede cargar eficientemente una amplia gama de dispositivos electrónicos. Tiene capacidad para cargar tres dispositivos simultáneamente, eliminando la necesidad de múltiples cargadores, ahorrándote espacio y reduciendo el desorden.

Diseño compacto y portátil

Con un tamaño un 20% más pequeño que el adaptador de alimentación original de Apple de 140 W, el VOLTME Revo 140 es perfecto para aquellos que buscan un cargador compacto y ligero. Su diseño delgado hace que sea fácil de llevar a cualquier lugar, y es ideal para espacios reducidos en casa, en la oficina o durante viajes.

Eficiencia energética

El cargador VOLTME Revo 140 ofrece un rendimiento excepcional en comparación con los cargadores tradicionales. Es hasta 20 veces más rápido, con un ahorro de energía del 40% y una densidad de potencia 3 veces mayor. Además, es capaz de cargar dispositivos como la MacBook Pro de 16 pulgadas al 56% en tan solo 30 minutos.

También puede cargar dos portátiles simultáneamente a 65w o un portátil a 140w (28v 5a). Cuenta con protocolo de carga PPS, lo que garantiza que la fuente de alimentación pueda ajustar dinámicamente el voltaje y la corriente de salida según el estado del smartphone. Regularmente, cada 10 minutos, todos estos parámetros cambiarán para adaptarse a las necesidades de la batería con el fin de optimizar su carga.

Seguridad y protección garantizadas

Este cargador cuenta con certificaciones CE, RoHS y FCC, garantizando la protección de tus dispositivos contra cortocircuitos, sobretensiones y sobrecorrientes.

Protocolos de carga del VOLTME Revo 140

Como he dicho antes, el VOLTME Revo 140 se destaca gracias a su compatibilidad con diversos protocolos de carga rápida, lo que le permite ofrecer una carga eficiente y rápida a una amplia variedad de dispositivos.

Presume de tener GaN Power IC de 3ª generación , pero a continuación, vamos a explorar en detalle estos protocolos: GaN Power IC, PD 3.1, QC 5.0 y PPS.

GaN Power IC

La tecnología GaN Power IC (Gallium Nitride) es un avance en el campo de los semiconductores que permite fabricar cargadores más pequeños, ligeros y eficientes en términos energéticos. Los semiconductores GaN tienen una mayor eficiencia y menor resistencia que los semiconductores de silicio utilizados en cargadores convencionales. Esto se traduce en un menor calentamiento y una mayor eficiencia energética, lo que permite al VOLTME Revo 140 ofrecer una carga rápida y segura.

PD 3.1 (Power Delivery)

Power Delivery (PD) es un protocolo de carga rápida desarrollado por USB Implementers Forum (USB-IF). La versión 3.1 de este protocolo permite una comunicación bidireccional entre dispositivos y cargadores, lo que posibilita una distribución óptima de la energía. Esto significa que el VOLTME Revo 140 puede ajustar automáticamente la potencia de carga según las necesidades específicas de cada dispositivo, maximizando la eficiencia y protegiendo a los dispositivos de posibles daños por sobrecarga.

QC 5.0 (Quick Charge)

Quick Charge (QC) es un protocolo de carga rápida desarrollado por Qualcomm. La versión 5.0 de este protocolo es una de las más avanzadas disponibles en la actualidad, ofreciendo velocidades de carga hasta un 70% más rápidas que las versiones anteriores. El VOLTME Revo 140, al ser compatible con QC 5.0, es capaz de cargar rápidamente dispositivos que utilicen este protocolo, como smartphones y tabletas.

PPS (Programmable Power Supply)

El PPS (Programmable Power Supply) es una extensión del protocolo USB PD que permite ajustar de manera dinámica la tensión y corriente entregadas durante el proceso de carga. Esto ofrece una mayor flexibilidad y eficiencia energética, ya que el cargador puede adaptarse a las necesidades específicas de cada dispositivo en tiempo real. La compatibilidad del VOLTME Revo 140 con PPS garantiza una carga más rápida y eficiente para los dispositivos compatibles.

Mis pruebas con el VOLTME Revo 140

Para probarlo, he decidido usar varios móviles: Un Huawei P40 con carga de de 22,5W, un realme GT3 que acepta carga de hasta 240W, un OnePlus 10 Pro 5G con carga de 80W y un Nothing Phone (1). En todos ellos ha detectado correctamente la carga rápida, a excepción del GT3, que necesita su propio cargador de 240W. El VoltME Revo 140 llega a 140W, tal y como indica el propio nombre.

Desde luego no tiene sentido usarlo para cargar dispositivos con más de 140W, a no ser que la velocidad de carga no sea un impedimento. Es importante tener en cuenta también que al cargar más de un dispositivo al mismo tiempo, la potencia se divide, y que el cable usado es extremadamente importante, ya que usar un cable de 50W en un cargador de 140W es limitante.



Para las pruebas he usado el cable VOLTME de carga ultrarrápida USB C de 100 W, con transferencia de datos de 480Mbps. Es el cable de carga rápida USB-C 2.0 1M 5A.

Enlaces y precios

