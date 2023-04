RPCS3, los consejos para utilizar el mejor emulador de PlayStation 3 para PC

Si bien la PS3 fue una consola que marcó una época y siempre va a tener su lugar en la historia, con el paso de los años ha ido perdiendo peso y a día de hoy su nombre se ha desvanecido del mapa. Ahora bien, esta consola como tal se puede emular, aunque resultan ser muy pocos los emuladores que son capaces de hacerlo funcionando de manera correcta y rápida.

Dicho todo esto, aquí es donde entra RPCS3, el emulador que te permite jugar juegos de PlayStation 3 en tu PC. Si bien el uso de un emulador puede parecer intimidante al principio, con algunos consejos, puedes disfrutar de una experiencia de juego increíble en tu ordenador.

Entonces, ¿qué es exactamente RPCS3? Básicamente, es un emulador gratuito de código abierto que permite a los usuarios disfrutar de juegos de PlayStation 3 en su PC. En general podemos decir que cuenta con una compatibilidad buena, a pesar de que puede llegar a tener alguno que otro inconveniente con títulos como The Last of Us, Red Dead Redemption y God of War: Ascension.

Además, la usabilidad que tiene este también está bastante bien, siempre y cuando lo configures. De hecho, el proceso de configuración es bastante detallado y por ello nuestra recomendación es que sigas la guía de inicio rápido del emulador o mismamente un tutorial de YouTube. Siendo honestos, lo mejor es que le dediques un buen rato a este proceso de configuración, puesto que puede llegar a ser algo complejo para los usuarios primerizos del emulador.

Ya en cuanto a los juegos, comentamos que en cuanto al funcionamiento de estos todo va bastante bien, y de hecho por si te interesa, hay una lista de compatibilidad de juegos que los desarrolladores han creado para que la consultes sin problema.

Allí, como podrás ver, te darás cuenta de que alrededor del 67,51% de los juegos de PlayStation 3 se pueden jugar, y lo bueno es que ese porcentaje aumenta con cada actualización. ¿Te gusta la idea de probar este potente emulador de PS3? Pues aquí tienes el link directo para descargarlo en tu ordenador (Windows, Linux o MacOS) desde el sitio oficial de RPCS3.