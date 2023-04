5 juegos móviles alternativos a Pokémon Go con realidad aumentada

Pokémon Go fue uno de los primeros juegos móviles en utilizar la realidad aumentada para crear una experiencia de juego más inmersiva, y vaya que dio resultado porque terminó siendo tal vez el juego más importante del momento y siempre tendrá su papel fundamental en la historia de los juegos para móviles.

Sin embargo, con el paso del tiempo, han surgido otros juegos que también ofrecen una experiencia similar, pero con diferentes características y temáticas. Entonces, si tienes interés en conocer otros juegos de este género pero con un estilo diferente y nuevo, te presentamos cinco opciones que no te defraudarán.

Si te gusta la temática de dinosaurios, Jurassic World Alive es la opción perfecta para ti. Este juego utiliza la realidad aumentada para llevar a los jugadores a diferentes lugares del mundo, que ha sido habitado nuevamente por los dinosaurios, donde podrán capturarlos, criarlos y hacerlos evolucionar en un parque de atracciones. Una opción bastante buena que cuenta con más de 10 millones de descargas en la Google Play y es completamente gratis.

Si eres fanático de la serie de televisión The Walking Dead, aquí está el juego que más conectará contigo. The Walking Dead: Our World es un juego de realidad aumentada en el que los jugadores tienen que luchar contra zombis en el mundo real. Los jugadores pueden formar equipos con amigos y luchar contra jefes zombis para salvar a la humanidad, es decir, una especie de cruce entre Pokémon Go y un planeta lleno de zombies.

Harry Potter: Wizards Unite es otro juego de realidad aumentada, desarrollado por los creadores de Pokémon Go pero enfocado a aquellos que son amantes de las aventuras del niño que vivió. Este juego te lleva al mundo mágico de Harry Potter, donde podrás crear tu personaje y explorar diferentes lugares, aprender a hacer hechizos, encontrar criaturas mágicas, entre muchas otras cosas. También puedes formar equipos con otros jugadores y luchar contra poderosos enemigos que vemos a lo largo de las películas.

En el cuarto puesto de nuestro seleccionado top 5, tenemos a Ingress Prime, un juego de realidad aumentada en el que los jugadores deben elegir un bando (los Iluminados o la Resistencia) y luchar por el control de diferentes puntos de la ciudad. Respecto a esto, los jugadores pueden trabajar juntos para crear portales y hacer que su bando tenga el control de mundo.

Este juego sin duda viene siendo una opción un poco más madura en comparación a los títulos anteriormente mencionados, así que si buscas algo con temática más seria y adulta, por decirlo de alguna manera, esta es la opción para ti.

A diferencia de Pokémon Go, Geocaching no se centra en la captura de criaturas, sino en encontrar objetos escondidos en el mundo real. Estos objetos pueden ser cualquier cosa, desde una pequeña caja hasta un contenedor más grande. Para encontrarlos, debes usar las coordenadas GPS, y una vez hayas ubicado al objeto, puedes dejar un mensaje o intercambiar objetos con otros jugadores. Sin duda una forma emocionante de explorar nuevos lugares y descubrir tesoros escondidos.