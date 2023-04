YouTube toma nuevas medidas para proteger la salud mental de los usuarios

YouTube está tomando nuevas medidas en la plataforma en pro de la salud mental de los usuarios. En una nueva actualización, establecerá nuevas pautas para vídeos que se compartan en la plataforma relacionados con trastornos alimentarios

Si bien YouTube prohíbe los vídeos que promuevan los trastornos alimentarios, ahora está cambiando el enfoque para incluir cualquier contenido que podría ser un riesgo para los usuarios que están pasando por esta situación.

Nuevas medidas de YouTube para vídeos sobre trastornos alimentarios

YouTube ya prohíbe cualquier contenido en la plataforma que promueva los trastornos alimentarios, así que estos vídeos se excluyen de la plataforma. Sin embargo, con la ayuda de expertos está adoptando un nuevo enfoque que tiene en cuenta otras situaciones.

Aunque muchos creadores comparten sus experiencias y procesos de recuperación de diferentes trastornos alimentarios para motivar a otros, es importante considerar que este contenido puede tener un efecto negativo en algunos usuarios, especialmente en aquellos más jóvenes y vulnerables

Es decir, los creadores podrían fomentar sin querer comportamientos de trastornos alimentarios a usuarios en riesgo. En esos casos, YouTube restringirá la visualización del video a menores de 18 años.

Así que, si bien el vídeo no sufrirá ninguna censura de cara al creador, ya que se reconoce que se basa en la recuperación (ya sea desde un enfoque educativo, científico, etc) no se permitirá la visualización a menores en determinados contextos.

Por otro lado, YouTube sí prohibirá el contenido que podría poner en peligro a usuarios vulnerables. Estos podrían ser vídeos que podrían dar comportamientos a imitar a usuarios que están pasando por trastornos alimentarios, como estos ejemplos:

Comportamientos alimentarios desordenados, como purgarse después de comer o restringir severamente las calorías

Bullying basado en el peso en el contexto de los trastornos alimentarios

El equipo de YouTube trabajará con expertos para identificar este tipo de vídeo y evaluar su contenido teniendo en cuenta el contexto.

Por otro lado, YouTube extenderá los paneles de información para trastornos de alimentación en más países, ya que actualmente solo está disponible en unos pocos mercados.