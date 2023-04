Aquí 3 aplicaciones gratis para probar cortes y colores de cabello desde el móvil

En la actualidad, gracias a la tecnología, podemos hacer uso de herramientas que nos permiten experimentar diferentes looks sin tener que comprometernos con un cambio permanente en nuestro cabello.

Dicho esto, con las aplicaciones que te mostraremos a continuación podrás ver cómo te quedaría un corte de pelo en particular o si un tono de color se adapta a ti antes de tomar la decisión final, así que presta atención a las siguientes líneas.

YouCam Makeup

Comenzamos este top 3 con YouCam Makeup, una aplicación bastante interesante que de seguro debes de haber visto alguna vez en la App Store o en la Google Play. Cuenta con más de 100 millones de descargas en esta última y está basada en realidad aumentada para sacarte fotos en 360 grados y así aprovechar su función de prueba de corte y color de cabello.

De hecho, YouCam Makeup te permite probar diferentes estilos de cabello y colores en tiempo real a través de la cámara de tu móvil. Puedes ajustar el tono de color de cabello y también agregar extensiones de cabello virtuales para ver cómo te verías con un cabello más largo. Es totalmente gratis y puedes encontrarla en la App Store y en la Google Play.

Cambiar Color de Pelo – cambio

Como su nombre lo indica, hablamos ahora de una app que ha sido creada y desarrollada para que puedas cambiar el estilo del peinado de tus fotos y así ver qué look te quedaría mejor, al igual que agregar diversos colores a tu cabello para ver qué tal te quedaría y de esa manera saber si es el estilo que estás buscando. Es bastante fácil de usar, cuenta con varios millones de descargas y puedes conseguirla gratis desde la App Store y la Google Play.

MakeupPlus

Por última pero no por ello menos importante, traemos a la conocida app de MakeupPlus a este top. Al igual que ocurre con YouCam Makeup, MakeupPlus es una aplicación que no solo te permite probar distintos estilos de peinado y colores de pelo, sino que también está pensada para añadir maquillaje y probar diversos tipos de looks.

Su última actualización es de febrero de este año y ya cuenta con más de 50 millones de descargas en la Google Play. ¿Te gusta como suena esta opción? Pues descárgala de manera gratuita desde la App Store o la misma Google Play sin problema.