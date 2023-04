Los mejores proveedores de hosting gratuito para WordPress en 2023

El alojamiento web es esencial para cualquier sitio web, incluyendo WordPress. Es la base que le permite a tu sitio web estar en línea. Aunque los servicios de alojamiento web gratuitos tienen algunas limitaciones, como el ancho de banda y el almacenamiento limitado, pueden ser una solución útil para principiantes que quieren aprender WordPress antes de invertir en una solución paga.

En este artículo, exploraremos los mejores proveedores de hosting gratuitos de WordPress disponibles para ayudarte a determinar cuál es el mejor para tu situación.

¿Qué es el hosting de WordPress?

Los servicios de alojamiento web permiten que un sitio web se publique y se vea en línea. El sitio web se almacena (es decir, alojado) en un servidor, que es un tipo especial de computadora. Cuando alguien ingresa tu URL en su navegador para acceder a tu sitio, se conectan al servidor, que entrega tu sitio al usuario. Para obtener un plan de alojamiento, necesitas un nombre de dominio, pero algunos hosts venden nombres de dominio además de los servicios de alojamiento. También existen planes de alojamiento optimizados para WordPress diseñados especialmente para sitios web de WordPress y administrados por expertos en WordPress.

Hosting gratis para WordPress

Aunque los servicios de alojamiento web gratuito suelen venir con algunas limitaciones, como la inclusión de anuncios en tu sitio web, también pueden ser una buena opción si quieres tomarte tu tiempo para construir tu sitio web antes de hacerlo público o si tienes muy poco tráfico en este momento, pero planeas mejorar tu plan a medida que crezca tu sitio web. A continuación, se presentan algunas opciones de alojamiento web gratuitas que puedes considerar.

En primer lugar, 000webhost es una buena opción para el hosting gratuito de WordPress con PHP y MySQL. Su plan gratuito ofrece 300MB de espacio en disco, 3GB de ancho de banda, soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la capacidad de instalar un sitio web. Sin embargo, debido al almacenamiento y ancho de banda limitados, es mejor para sitios web informativos pequeños que no esperan un alto tráfico.

Características clave de 000webhost:

Soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Sin anuncios ni pancartas.

SSL gratuito.

Acceso FTP.

Además del espacio de almacenamiento y las características de ancho de banda, el plan gratuito de 000webhost incluye servidores de nombres protegidos por CloudFlare, una garantía de tiempo de actividad del 99%, sin anuncios ni pancartas en el sitio, una base de datos MySQL y una cuenta FTP para transferir archivos fácilmente. Si necesitas más opciones, puedes optar por su plan de alojamiento compartido individual, a partir de $1.99 mensuales. Este plan tiene 50GB de espacio de almacenamiento, una cuenta de correo electrónico, un certificado SSL gratuito, caché integrado de LiteSpeed y administración de DNS.

AccuWeb es un hosting único de WordPress que incluye no tener anuncios o banners en tu sitio web y muchas características gratuitas como cPanel, soporte para la última versión de PHP y seguridad sólida. Para obtener aún más características, puedes optar por uno de sus planes pagados a partir de $3.99 al mes.

Características clave de AccuWeb:

cPanel

Última versión de PHP

Unidades de disco duro SSD

Caché de objetos Redis

AccuWeb tiene características impresionantes como servidores en unidades de estado sólido (SSD) puro para un mejor rendimiento e integración de caché de objetos Redis. Con su plan gratuito, obtendrás 2GB de espacio.

Otro proveedor de alojamiento gratuito de WordPress es InfinityFree. Este proveedor ofrece una variedad de características impresionantes en su plan gratuito, como una garantía de tiempo de actividad del 99,9%, alojamiento ilimitado sin anuncios, la opción de utilizar su propio dominio, certificados SSL gratuitos para cada dominio en su cuenta e instalaciones sencillas de aplicaciones mediante Softaculous. Además, puede agregar o editar sus DNS, disfrutar de soporte completo para htaccess y utilizar hasta 400 bases de datos MySQL. Sin embargo, una desventaja de usar InfinityFree es la falta de soporte, lo que es un compromiso que deberá aceptar por la comodidad del alojamiento gratuito.

Características clave de InfinityFree

99,9% de tiempo de actividad

SSL gratis

Editar DNS

cPanel

Una de las características destacadas de InfinityFree es el panel de control fácil de usar. Utilizando el panel de control de cPanel, aquellos que ya están familiarizados con él no tendrán problemas para configurar su sitio web en cuestión de minutos. La instalación de WordPress es muy sencilla con Sofaculous, que ofrece una amplia selección de más de 400 aplicaciones, incluyendo Joomla, Laravel y más. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no podrá actualizar PHP, ya que se establece automáticamente en la versión 7.4, que ya no es compatible a partir de noviembre de 2022. Pero vale la pena considerar la actualización a un plan premium si está buscando una versión más actualizada o almacenamiento adicional.

InfinityFree es para ti si…

Estás buscando un proveedor de alojamiento gratuito con una alta calificación para instalar WordPress.

Estás bien con una versión depreciada de PHP.

No necesitas soporte.

Precios de InfinityFree

Gratis o desde $3.99 por mes, con un acuerdo de 3 años.

Tenemos otra opción para alojamiento gratuito de WordPress: FreeHostingNoAds. A pesar de su nombre simple, ofrecen algunas características excelentes para un proveedor de alojamiento gratuito. Prometen que su sitio web gratuito no tendrá anuncios, requisitos de enlace de texto, banners, ventanas emergentes ni nada más. Además, le permiten utilizar su dominio de forma gratuita, lo que es algo que otros proveedores de alojamiento gratuito de nuestra lista no ofrecen. También proporcionan soporte técnico gratuito si necesita ayuda.

Características clave de FreeHostingNoAds

PHP y MySQL

Sin anuncios

Soporte técnico gratuito

FreeHostingNoAds ofrece soporte para PHP y MySQL, alojamiento de correo electrónico gratuito y un panel de control fácil de usar para administrar su cuenta de alojamiento, verificar las estadísticas de su sitio web e instalar aplicaciones como WordPress. La versión gratuita incluye 1 GB de almacenamiento web, 5 GB de ancho de banda, FTP y administrador de archivos, una dirección de correo electrónico gratuita y una garantía de tiempo de actividad del 99,9%. Para obtener más potencia, el Plan Pro cuesta $5.99 al mes durante el primer año y ofrece dominios ilimitados, espacio en disco, tráfico mensual y un certificado SSL gratuito. Los costos de renovación para el Plan Pro son de $9.99/mes.

x10Hosting es un proveedor de hosting gratuito que ofrece una solución de alojamiento en la nube con una velocidad de carga rápida. Ofrece una experiencia de alojamiento web para pequeños sitios web, blogs y proyectos personales.

Características de 10Hosting

Almacenamiento: 500MB

Ancho de banda: ilimitado

Visitas mensuales: ilimitadas

Soporte: no disponible

Calificación de Trustpilot: 2 estrellas

10Hosting es el único proveedor de hosting en la lista de hosting gratuito de WordPress que ofrece alojamiento en la nube. Como resultado, los sitios alojados en su plataforma experimentan una velocidad de carga muy rápida debido al uso de discos SSD 100% privados. También ofrecen la libertad de instalar cualquier plugin en su sitio web de WordPress.

Una de las limitaciones de 10Hosting es que no tiene soporte técnico disponible, por lo que si algo sale mal, tendrá que solucionarlo por su cuenta. Otra limitación es que solo ofrece 500 MB de almacenamiento, lo que puede no ser suficiente para sitios web más grandes. Sin embargo, el ancho de banda es ilimitado y no hay límite en la cantidad de visitas que su sitio web puede recibir cada mes.

10Hosting también ofrece un instalador de un solo clic para WordPress y otras aplicaciones populares. Sin embargo, los usuarios avanzados no podrán acceder a funciones avanzadas como WP-CLI o SSH. Además, es importante tener en cuenta que no se incluye un dominio gratuito con este plan de alojamiento.

Tenéis una tabla comparando todos en elegantthemes.com