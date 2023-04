Agregar y editar contactos sin salir de la app, lo nuevo de WhatsApp

WhatsApp beta deja ver una nueva función que pronto llegará a la versión estable de la app. Una función que te ahorrará algunos pasos al momento de agregar o editar los contactos.

Si bien WhatsApp nos permite agregar un nuevo contacto desde la app, nos dirige a otra aplicación para terminar el proceso. Una dinámica que quedará obsoleta con la nueva opción que prepara WhatsApp.

Agregar y editar contactos sin salir de WhatsApp

Cuando queremos agregar un nuevo contacto en WhatsApp, solo tenemos que seleccionar la opción «Nuevo contacto» desde el botón flotante, y automáticamente se abre la ficha para agregar todos los datos.

Sin embargo, cuando finalizas este breve proceso ya no estás en WhatsApp, sino que terminas en la app «Contactos» que tengas como predeterminada en el móvil. Así que tienes que regresar a la app de WhatsApp para comunicarte con tu nuevo contacto.

El equipo de WhatsApp quiere simplificar este proceso permitiendo que los usuarios agreguen un nuevo contacto sin salir de la app. Tal como muestra la captura de pantalla de WABetaInfo, los usuarios podrán agregar un contacto y realizar todo el proceso desde la misma aplicación.

Tal como sucede hasta ahora, se abrirá la ficha para que el usuario agregue los datos de su nuevo contacto y elija dónde quiere guardarlo (SIM, cuenta de Google, etc). Un detalle a tener en cuenta es que esta ficha no es tan completa como las apps para gestionar contactos, pero te permite agregar los datos básicos, como nombre, apellido, número de teléfono, etc.

Más información sobre los contactos en WhatsApp

Y sí, los contactos que agregues mediante WhatsApp también quedarán agendados en la app «Contactos» del móvil. Por otro lado, verás que WhatsApp te mostrará en la ficha si el nuevo contacto que has agregado ya se encuentra entre los contactos agendados en el móvil, o si ese número de teléfono tiene una cuenta de WhatsApp.

Esta es una dinámica que se activará tanto si quieres agregar un nuevo contacto desde cero o guardar un número desconocido que te escribe en WhatsApp. Si bien es una actualización pequeña, agiliza el proceso de agregar un nuevo contacto o editarlo, y te ahorra tener que lidiar con dos aplicaciones para realizar el proceso.

Por el momento, esta nueva función solo está disponible para aquellos que tengan la versión beta de WhatsApp, así que aún no la encontrarás en la versión estable.