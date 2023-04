¿Perdiste tu móvil Samsung? Así puedes encontrarlo de forma rápida

Perder un teléfono móvil siempre resulta ser una experiencia frustrante y estresante, especialmente por toda la información personal y valiosa que tenemos en estos, además de su valor económico por supuesto.

Entonces, ¿perdiste tú ahora tu móvil Samsung? Pues respira un poco y relájate, ya que afortunadamente, hay varias opciones disponibles para ayudarte a localizar tu dispositivo perdido de manera efectiva. Por ello, el día de hoy te estaremos mostrando los diferentes métodos que puedes utilizar para encontrar tu teléfono móvil Samsung perdido.

Usa la función de Find My Mobile

Si tienes un móvil Samsung, una de las opciones más sencillas para encontrarlo es utilizando la función «Find My Mobile». Esta herramienta te permite localizar tu móvil en un mapa, hacerlo sonar o incluso bloquearlo y borrar tus datos de forma remota, y en los dispositivos Samsung más nuevos, también puede ubicar su teléfono cuando está desconectado. Todo lo que necesitas hacer entonces es lo siguiente:

– Desde una PC u otro móvil, ingresa a la página web Find My Mobile, ubicada en https://smartthingsfind.samsung.com/.

– En el panel de la izquierda, busca la entrada del dispositivo que has perdido y has clic en esta.

– Mira ahora en el mapa la última ubicación conocida de tu móvil.

Utiliza Google Find My Device

Si tu móvil Samsung no tiene la función «Find My Mobile» activada o no lo tienes a mano, otra opción es usar Google Find My Device. Esta herramienta funciona con cualquier dispositivo Android y te permite localizar tu móvil en un mapa, hacerlo sonar y también borrar tus datos de forma remota. Entonces para encontrar tu móvil, será necesario que hagas lo siguiente:

– Desde un ordenador web, ve a https://www.google.com/android/find/. También puedes emplear la aplicación Android de la plataforma.

– Cuando se te solicite, inicia sesión en tu cuenta de Google. Debe ser esa cuenta que esté vinculada al mismo móvil que está perdido.

– Escoge tu dispositivo en el panel izquierdo.

– Mira ahora en el mapa la ubicación de tu móvil.

Pide ayuda a tu operador

Si ninguna de las opciones anteriores funciona, es posible que debas ponerte en contacto con tu operador. Algunos operadores ofrecen servicios de localización de móviles perdidos o robados. Es posible que debas proporcionarles información como el número IMEI de tu móvil para que puedan ayudarte a encontrarlo, por lo que será eso o dar por perdido tu móvil.