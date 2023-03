La importancia de los dos puntos (::) en Midjourney ¡Dejad de usar comas!

Crear buenas imágenes en Midjourney requiere mucha práctica con los prompts. No solo hay que dominar las variables, también la forma de pedir la información, y de ordenar las palabras.

Hoy hablaré de los dos puntos, y os mostraré algunos ejemplos para que quede bien claro.

Como ya sabes, Midjourney es una plataforma de inteligencia artificial que permite la creación de imágenes a partir de texto, a través del uso de algoritmos avanzados de aprendizaje automático. Una de las características más importantes de Midjourney es la capacidad de utilizar dos puntos dobles (::) en los prompts, lo que permite separar dos o más conceptos de una sola frase y asignarles diferentes pesos o importancias.

En primer lugar, poner un texto con comas o sin comas, obtiene el mismo resultado.

Los dos puntos dobles permiten que Midjourney considere cada parte del prompt de forma individual, en lugar de procesar todo el texto como una única entidad. Mirad la misma imagen de arriba, pero separando por :: en lugar de por comas:

Aquí lo tenéis de nuevo, arriba con comas (ignoradas por Midjourney), abajo con (::)

Los dos puntos dobles también permiten que los usuarios asignen pesos específicos a cada concepto. Los pesos se utilizan para indicar la importancia relativa de cada parte del prompt. Veamos un texto sin puntos, más complejo:

Y ahora veamos qué pasa si pongo los (::) con peso entre segmentos, quedando así

vikings and saxon battle::3 the battle on england coast:: large scale battle on beach::3 saxon warriors fighting vikings:: dramatic battle:: cinematic scene:: wide angle lens::2 photo realistic:: highly detailed:: dark misty light –ar 3:2 –v 5