Después de bastante demora, Apple Pay Later comienza a ser una realidad

Pese al considerable retraso acumulado por una serie de imprevistos técnicos en base a lo que se esperaba en un principio, Apple está lanzando finalmente Apple Pay Later, su nueva característica que permitirá a los usuarios dividir los pagos de sus compras en cuatro plazos durante seis semanas, y sin intereses ni cargos adicionales.

Apple Pay Later no funciona de manera semejante a lo que disponen los usuarios en otros servicios bancarios, que les permite dividir los pagos de sus compras en una serie de plazos para afrontar grandes gastos y mantener la liquidez para otras compras.



En el caso de Apple Pay, con Apple Pay Later, los usuarios podrán solicitar préstamos desde 50 dólares hasta 1.000 dólares para pagar las compras de productos en línea así como para la compra en establecimientos físicos que acepten el sistema de pagos de Apple Pay a través de un iPhone o iPad.

Apple Pay Later llega en fase de vista previa preliminar, de modo que no se encuentra disponible para todos los usuarios de Estados Unidos en un principio, sino más bien para aquellos a los que se vaya invitando por el camino, si bien desde Apple pretende extender esta característica a todos los «usuarios elegibles» en los próximos meses con la llegada de iOS 16.4 o iPadOS 16.4.

En cualquier caso, los usuarios han de hacer uso de la aplicación Wallet en iOS para solicitar los préstamos, debiendo indicar la cantidad que desean disponer y acepten los términos. Acorde a Apple, se realizará una extracción de crédito suave durante el proceso de solicitud, y después de que el préstamo sea aprobado, podrán llegar a ver la opción «Pagar más tarde» a la hora de usar Apple Pay a la hora de pagar una compra en línea o en un establecimiento físico.

Apple ofrece este servicio a través de Apple Financing, su propia subsidiaria de soluciones de financiación, que además tiene previsto informar sobre los préstamos concedidos mediante Apple Pay Later a las agencias de crédito de EE. UU. a partir de este otoño, así como de Mastercard del lado del comerciante, con Goldman Sachs actuando como emisor de las credenciales de pago de Mastercard.

Según Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Wallet de Apple, en un comunicado de prensa:

No existe un enfoque único para todos cuando se trata de cómo las personas administran sus finanzas. Mucha gente busca opciones de pago flexibles, por lo que nos complace ofrecer a nuestros usuarios Apple Pay Later. Apple Pay Later se diseñó teniendo en cuenta la salud financiera de nuestros usuarios, por lo que no tiene tarifas ni intereses, y se puede usar y administrar dentro de Wallet, lo que facilita que los consumidores tomen decisiones de préstamo informadas y responsables