Es una pregunta que me he hecho desde hace años. Como ingeniero de telecomunicaciones lo tendría difícil, y si abro mucho la boca, me queman por brujo.

Un médico lo tendría más fácil, desde luego, aunque tampoco podría aprovechar gran parte de su conocimiento.

El caso es que ahora tenemos a la Inteligencia Artificial para ayudar con ese tema, de forma que se lo planteo y me devuelve una lista interesante:

– Aprende el idioma local: Lo primero que debes hacer es familiarizarte con el idioma local, claro.

– Encuentra un trabajo: Utiliza tus habilidades y conocimientos actuales para encontrar un empleo que te permita sustentarte. Puedes buscar oficios relacionados con la agricultura, la artesanía o el comercio, según tus habilidades. Si tienes conocimientos especializados, como medicina o ingeniería, podrías intentar aplicarlos en un contexto medieval, aunque deberás tener en cuenta las limitaciones tecnológicas de la época.

– Adapta tus conocimientos: Conservar tus conocimientos del siglo XXI puede ser una ventaja, pero debes adaptarlos al contexto de la época. Por ejemplo, si tienes habilidades en medicina, podrías ayudar a mejorar la atención médica utilizando técnicas y conocimientos básicos de higiene y prevención de enfermedades.

– Vístete y actúa de acuerdo a las costumbres locales: Asegúrate de vestirte con la ropa típica de la época y seguir las costumbres locales para evitar llamar la atención y generar sospechas.

– Establece relaciones: Intenta establecer amistades y relaciones con las personas locales. Esto te ayudará a adaptarte más rápidamente y a recibir apoyo en momentos de necesidad.

– Aprende las leyes y normas sociales: Familiarízate con las leyes y costumbres de la época para evitar problemas con las autoridades y mantener una buena reputación.

– Mantén un perfil bajo: Evita llamar la atención sobre tus conocimientos del futuro, ya que podrías ser considerado un hereje o un hechicero y enfrentar graves consecuencias.

Lo de mantener perfil bajo está claro, si vamos de adivinador del futuro o de listillo general, no duraremos ni un año.

Si trabajas con tecnología

El caso es que le comenté que soy ingeniero, y eso ayuda a refinar la respuesta:

– Matemáticas y lógica: Como ingeniero y programador, probablemente tengas habilidades sólidas en matemáticas y lógica. Puedes utilizar estos conocimientos para involucrarte en actividades que requieran cálculos, como la construcción, la navegación o el comercio.

– Conocimientos de electrónica y mecánica básica: Aunque la electrónica moderna no existía en el siglo XI, tus habilidades en telecomunicaciones podrían proporcionarte una base sólida en mecánica básica. Puedes aplicar estos conocimientos para trabajar en la fabricación de dispositivos mecánicos, como relojes, molinos de agua o sistemas de irrigación.

– Enseñanza: Si bien no podrás enseñar directamente sobre telecomunicaciones o programación, puedes compartir tus conocimientos en matemáticas, lógica o mecánica básica. La enseñanza podría ofrecerte un sustento y, al mismo tiempo, permitirte transmitir tus conocimientos a los demás.

– Cartografía y navegación: Tus habilidades en geometría y trigonometría podrían ser útiles en la cartografía y la navegación, dos campos importantes en la época medieval. Podrías trabajar con comerciantes, exploradores o incluso en la corte real para crear mapas y mejorar las rutas comerciales y de exploración.

– Criptografía: Aunque la criptografía en el siglo XI no era tan avanzada como en la actualidad, tus habilidades en lógica y matemáticas podrían ser útiles para diseñar o descifrar códigos y mensajes secretos. Podrías trabajar para la nobleza o el clero en labores de inteligencia y comunicación segura.

– Asesoría en proyectos de ingeniería: Aunque no podrás construir dispositivos electrónicos o de telecomunicaciones, tus habilidades de resolución de problemas y pensamiento lógico podrían ser útiles en proyectos de construcción e ingeniería civil.

Y termina con el mismo consejo de antes:

Recuerda que tendrás que ser cauteloso al compartir tus conocimientos, ya que podrías ser considerado un hereje o un hechicero. La clave es adaptar tus habilidades y conocimientos a las necesidades y limitaciones tecnológicas de la época.

Y tú, ¿alguna idea de lo que harías en esa situación?